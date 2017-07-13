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В мире

Турецкие отельеры призвали не раздувать скандалы из-за мелких краж в отелях

21:0913.07.2017
(обновлено: 21:11 13.07.2017)
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© Фото : Alara Park Residence HotelОтель в Турции. Архивное фотоОтель в Турции. Архивное фото
© Фото : Alara Park Residence Hotel

АНКАРА, 13 июл — РИА Новости, Федор Смирнов. Федерация отельеров Турции направила письма в гостиницы с призывом не раздувать скандалы из сообщений о мелких кражах в отелях со стороны русскоязычных постояльцев, заявил РИА Новости глава федерации Осман Айык.

Российские туристы в Анталье. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В Турции арестовали российского туриста за кражу в отеле

В последние дни в СМИ появились сообщения о кражах из турецких отелей, совершенных россиянами. В частности, по данным изданий, три туристки из Тюмени пытались украсть из пятизвездочного отеля в Анталье несколько литров коньяка, 50 пакетиков чая, шампуни, гели, фрукты, полотенца и столовые приборы. Сообщалось, что в другом турецком отеле задержали пару из Сургута за попытку вывезти на родину украденные туалетную бумагу и алкоголь.

"Мы обратили внимание на то, что в последние дни в турецких СМИ начали массово появляться сообщения о случаях краж российскими туристами вещей из отелей и других подобных нелицеприятных инцидентах с участием россиян. Столь неожиданный вал подобных новостей заставил усомниться в намерениях тех, кто распространяет их. Речь идет о незначительных эпизодах, но сообщение расползается по интернету, соцсетям, и создается ощущение крупномасштабного инцидента. Я разослал письмо всем нашим отелям, во все подразделения нашей федерации, в котором призвал не преувеличивать подобные инциденты и не раздувать из них скандалы", — сказал Айык.

Пляж, Египет. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Косарева
Украинский турист хотел вынести из отеля в Египте все, включая кран от биде
Он отметил, что подобные мелкие инциденты с участием туристов всех национальностей происходят во всем мире и на них не стоит обращать внимания.

"К нам приезжают миллионы россиян, и ни у кого нет права по одному незначительному случаю очернять всех российских туристов, унижать их подозрениями. Возможно, в этом потоке подобных новостей есть чья-то злая воля, кто-то целенаправленно хочет устроить кампанию, направленную против российских туристов. Это недопустимо. Я от имени федерации отельеров выражаю огорчение такими новостями и заверяю наших российских гостей: Турция всегда рада их видеть", — сказал глава Федерации отельеров Турции.

Консул генконсульства РФ в Анталье Алексей Шиванов заявил РИА Новости, что никаких обращений в российскую дипмиссию о кражах в отелях со стороны россиян в последнее время не поступало. Он пояснил, что генконсульство занимается, прежде всего, такими серьезными случаями, как аварии, ДТП с российскими гражданами с тяжелыми последствиями.

"Были случаи воровства, но за пределами отелей, в супермаркетах, на рынках. И это было еще в прошлом году. СМИ падки на "жареные" новости, и если у кого-то есть выход на жандармерию или какие-то отели, они с удовольствием спешат сделать сенсацию из любой мелочи. К нам никто не обращался из-за подобных эпизодов, и такого негативного впечатления о российских гражданах, отдыхающих в Турции, здесь совершенно нет", — сказал консул.

Он добавил, что из России в Турцию приезжают миллионы туристов, и "некоторые иногда себя ведут недостаточно красиво, но говорить о подобных инцидентах как о массовом или традиционном поведении российских туристов нельзя".

Захватывающая поездка
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Захватывающая поездка

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