Совбез ООН назвал освобождение Мосула важной вехой в борьбе с ИГ*

ООН, 13 июл — РИА Новости. Совет Безопасности ООН назвал освобождение иракского Мосула от боевиков важной вехой в борьбе с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ).

"Члены Совета Безопасности приветствуют заявление властей Ирака об освобождении Мосула, что стало важной вехой в мировой борьбе против ИГИЛ*, и значительным шагом по избавлению Ирака от ИГИЛ*, и воздают должное премьер-министру, силам безопасности и народу Ирака за успешные усилия", — говорится в заявление СБ, принятом в четверг.

На этой неделе премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над ИГ* в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет.

Совбез ООН призвал продолжать работу по стабилизации освобожденных областей, в том числе усилия добровольному и безопасному возвращению миллионов переселенцев. Члены СБ также потребовали "ответственности за все нарушения прав человека и международного гуманитарного права".

* Террористическая организация, запрещена в России.