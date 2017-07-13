Макрон заявил, что уважает решение Трампа по Парижскому соглашению

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017

ПАРИЖ, 13 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с лидером США Дональдом Трампом заявил, что у них есть разногласия по вопросу климата, но он уважает решение Трампа выйти из Парижского соглашения.

"Я уважаю решение президента Трампа", — сказал Макрон, отметив, что Франция остается привержена Парижскому соглашению по климату.

Он добавил, что "разногласие с США по климату совершенно не должно помешать совместной работе по другим темам".

Трамп в сопровождении супруги Меланьи прибыл в Париж 13 июля с двухдневным рабочим визитом.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Трамп в начале июня объявил, что США выходят из Парижского соглашения.