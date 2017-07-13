В Абхазии задержали подозреваемого в убийстве российского туриста

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве российского туриста в Абхазии задержан, говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры республики.

Ранее в четверг МВД Абхазии сообщила, что "установлены подозреваемые в совершении данного преступления".

"Вчера, 12 июля сего года, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий органами предварительного следствия задержан подозреваемый в совершении убийства, разбойного нападения, имевшего место 11 июля 2017 года в селе Приморское Гудаутского района. Личность задержанного в интересах следствия разглашению не подлежит", — говорится в сообщении.

Как указали в ведомстве, проводятся мероприятия по сбору доказательств причастности подозреваемого к совершению преступления.

Прокуратура Гудаутского района Абхазии во вторник возбудила уголовное дело об убийстве туриста из Москвы и похищении членов его семьи. Как уточняли в ведомстве, в результате разбойного нападения Андрею Кабанову 1984 года рождения было нанесено два ножевых ранения. Погибшего сопровождали жена с двумя детьми, а также еще одна семья — супруги и двое детей. Все они были похищены злоумышленниками и позже освобождены в результате оперативных мероприятий.