Ирак не готов со 100% уверенностью подтвердить ликвидацию лидера ИГ*

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ирак не готов со 100%-й уверенностью подтвердить достоверность сообщений о ликвидации лидера террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заявил в четверг посол арабской республики в Москве Хайдар Мансур Хади.

"Первой об уничтожении Абу Бакра аль-Багдади заявила российская сторона. Недавно это подтвердила сирийская сторона. Но подтвердить эти сообщения — о том, что он был уничтожен — на 100% мы не можем", — заявил посол на пресс-конференции, приуроченной к недавнему освобождению города Мосул от бандформирований ИГ*.

Вместе с тем, как отметил дипломат, победа над ИГ* в Мосуле увеличивает шансы на победу над терроризмом и в Сирии. "Международная коалиция сыграла важную роль в этой победе, и международное сообщество взяло на себя обязательства поддержать Ирак и помочь ему после победы над ИГ* в восстановлении разрушенных районов", — констатировал Хади.

Победа в Мосуле — это лишь победа в одной битве, а не в войне, убеждён посол. Именно поэтому, по его словам, окончательная победа над ИГ* наступит тогда, когда будут искоренены источники идеологии этой организации. "Она может вернуться в новом образе — и поэтому Ирак работает с международным сообществом, чтобы разработать определенные программы, чтобы избавить общество от этой идеологии. Мы работаем над просветительскими и образовательными программами, в которых будут раскрыты для общества выступления ИГИЛ* и какую опасность они представляют. Еще одна программа — по защите детей", — информировал посол, не раскрывая детали будущей программы.

Отвечая на вопрос касательно перспектив расследования военных преступлений в Мосуле, Хади отметил, что такой процесс уже запущен.

"Суды уже ведут работу над этим, они собирают информацию у жителей освобождённого Мосула о том, кто участвовал в боевых действиях и использовал людей как живые щиты. Над этим работают служба разведки и служба безопасности, вскоре они объединят информацию. Задержанные будут преданы суду — и это наименьшее, что можно сделать для тех, кто пострадал", — констатировал дипломат.

В понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над ИГ* в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет.

Американский генерал, командующий операцией против ИГ* Стивен Таунсенд в минувший вторник заявил, что зачистка иракского Мосула от боевиков займет еще несколько недель.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.