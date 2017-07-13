Макрон: мы с Трампом много обсуждали вопросы безопасности

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017

ПАРИЖ, 13 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил после переговоров с лидером США Дональдом Трампом в Париже, что они посвятили много времени обсуждению вопросов безопасности и тем, представляющих взаимный интерес.

"Мы смогли коснуться многих вопросов, представляющих взаимный интерес", — заявил Макрон. Кроме того, лидеры двух стран обсудили "общую повестку дня на предстоящие месяцы". Макрон отметил, что среди обсуждаемых вопросов были также международная политика и безопасность, в частности борьба с терроризмом.

Макрон заявил, что это "одновременно символично и важно", что президент США сможет присутствовать в пятницу на празднике по случаю Дня взятия Бастилии, "присутствие Трампа не только натурально, но и хорошо для истории двух стран".

Трамп в сопровождении супруги Меланьи прибыл в Париж 13 июля с двухдневным рабочим визитом.