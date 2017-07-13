США готовят новые санкции против китайских банков, связанных с КНДР

Вид на Капитолий в в Вашингтоне (округ Колумбия). Архивное фото

Вид на Капитолий в в Вашингтоне (округ Колумбия). Архивное фото

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа готовит новые санкции против небольших китайских банков и других организаций, ведущих бизнес с КНДР, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.

Сообщается, что ограничительные меры могут быть приняты в течение следующих недель.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявляла, что Вашингтон намерен вводить санкции не только в отношении КНДР, но и против всех стран, которые ведут бизнес с Пхеньяном.

Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету 4 июля. Россия заявляла, что речь идет о ракете средней дальности, США — что о межконтинентальной ракете. Пуск обсуждался на экстренном заседании СБ ООН 5 июля. США, Франция и Великобритания считают, что ответом на очередной пуск КНДР должна стать новая санкционная резолюция СБ. Заместитель российского постпреда Владимир Сафронков говорил, что санкции "загоняют в тупик" проблемы на Корейском полуострове.