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В мире

Глава Минобороны Азербайджана: переговоры по Карабаху не дают результатов

Сюжет:
Главное за 13 июля 2017 года (13)
20:1513.07.2017
(обновлено: 20:20 13.07.2017)
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CC BY 4.0 / Meghdad Madadi / Mинистр обороны Азербайджана Закир ГасановMинистр обороны Азербайджана Закир Гасанов. Архивное фотоMинистр обороны Азербайджана Закир Гасанов. Архивное фото
CC BY 4.0 / Meghdad Madadi / Mинистр обороны Азербайджана Закир Гасанов

БАКУ, 13 июл – РИА Новости. На фоне нового обострения в Карабахе министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов заявил в первом интервью для зарубежных СМИ, которое дал РИА Новости, что переговоры по урегулированию конфликта в регионе не приносят результатов.

В связи с этим министр отметил, что Баку с каждым годом увеличивает финансирование вооруженных сил. В частности, Азербайджан, по его словам, уже обладает противоракетным оружием, способным сбивать ракеты закупленных Арменией комплексов "Искандер". Кроме того, указал Гасанов, Баку изучает опыт российской операции в Сирии и рассматривает предоставленные Минобороны РФ данные применительно к своему региону.

Переговоры не приносят результатов

В последние недели вновь обострилась ситуация в зоне карабахского конфликта, Ереван и Баку обвиняют друг друга в продолжении обстрелов и нарушении режима прекращения огня, растет напряженность на линии соприкосновения. Глава Минобороны Азербайджана считает, что переговоры по урегулированию конфликта в Карабахе не приносят результатов.

Mинистр обороны Азербайджана Закир Гасанов. Архивное фото
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Гасанов ответил на вопрос об отправке наблюдателей в Сирию

"Последние годы в зоне боевых действий, где войска Армении расположились против азербайджанских вооруженных сил, напряжение идет по нарастающей. Причина одна — оккупация азербайджанских земель. Все остальное — это следствие. Оккупированные территории не освобождаются, переговоры не приносят никаких результатов", — сказал министр в своем первом интервью для зарубежных СМИ за все время работы в должности главы военного ведомства.

По его словам, то, что на линии соприкосновения в Карабахе осложняется обстановка и это иногда перерастает в локальные боевые действия — "нормальное явление". "Пока две враждующие армии стоят друг против друга, это будет. Но когда удар целенаправленно наносится по гражданскому населению — это уже преступление", — подчеркнул Гасанов.

Отвечая на вопрос, будет ли карабахский вопрос решен военным путем, Гасанов отметил, что он военный, а не политик.

"Наша страна привержена мирному решению вопроса. Но это не значит, что эти переговоры должны быть бесконечными, они уже слишком затянулись. Переговоры ради переговоров никому не нужны. К тому же, посмотрите вокруг — международные законы уже не работают, все делают ставку на силу. Естественно, мы должны на это реагировать", — сообщил он.

Ситуация в зоне карабахского конфликта. Архивное фото
© РИА Новости
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Азербайджан обвинил Армению в использовании минометов в Карабахе

В связи с этим он отметил, что Азербайджан с каждым годом увеличивает финансирование своих вооруженных сил.

"Азербайджан с каждым годом усиливается и в экономическом, и в военном, и в демографическом плане. Хотя во всем мире сейчас кризис, и нас он не обошел стороной, но не особо ударил. По крайней мере, меня, как министра обороны, интересует финансирование армии — в прошлом году оно только увеличилось. В этом году огласили цифру 17-20 процентов. Так что руководство Азербайджана во главе с президентом, верховным главнокомандующим Алиевым уделяет большое внимание усилению армии, оснащению ее новейшим вооружением. Мы перешли на новый качественный уровень. В последние годы была поставлена задача — модернизировать армию, усилить ее", — сказал министр.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Противовес "Искандерам"

Говоря о военном противостоянии с Ереваном, Гасанов указал, что вооруженные силы Азербайджана обладают противоракетным оружием, закупленным не у РФ, которое способно сбивать ракеты размещенных в Армении российских комплексов "Искандер".

Mинистр обороны Азербайджана Закир Гасанов. Архивное фото
© Фото : Минобороны РФ
Контракт по поставке Азербайджану российского вооружения выполнен на 90%

"Искандеры" были впервые продемонстрированы 21 сентября прошлого года на военном параде в Ереване в честь 25-летия независимости Армении. Однако, по некоторым данным, они поступили на вооружение армянских ВС еще раньше и были приведены в боеготовность во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в апреле минувшего года.

"Я, как министр обороны, заявляю, что у нас есть система противодействия — мы можем сбить эти ракеты. У нас тоже есть ракеты, в количестве в 50 раз больше. Я несу полную ответственность за сказанные слова. Представьте, какой будет ответный удар по инфраструктуре и военным целям, если они вздумают их применить", — сказал Гасанов.

По его словам, в мире существует несколько видов тактики применения войск.

"Да, "Искандер" — хорошая ракета. Но есть несколько вопросов. Какой это вид из этих ракет, в каком техническом состоянии они находятся, кто ими управляет и, наконец, будут ли они в состоянии их применить? Мы, как военные люди, всегда рассматриваем худший вариант, мы к нему готовы. Правда, ракеты, о которых я вам сказал, приобрели не в РФ, но качеством они не хуже. И я вам скажу, что мы смоделировали ситуацию, провели боевые стрельбы. Результат — отличный. На сегодняшний день мы уверены в том, что сможем защитить свои населенные пункты и военные объекты от ракетных атак с воздуха", — подчеркнул глава Минобороны Азербайджана.

Баку изучает российский опыт в Сирии

Кроме того, сообщил Гасанов, Баку изучает опыт российской операции в Сирии и рассматривает предоставленные Минобороны РФ данные применительно к своему региону.

Карабахская армия на передовых позициях у линии разграничения в Нагорном Карабахе. Архивное фото
© РИА Новости
Переговоры по Карабаху не приносят результатов, заявили в Азербайджане

"В мире у военных принята практика изучения всех последних военных конфликтов, которые привели к успеху или, наоборот, закончились неудачей, выявили какие-то проблемы. Естественно, мы изучаем опыт Российской Федерации в боевых действиях в Сирии. Обмениваемся опытом со специалистами. Неоднократно мы обменивались мнением с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. И наши соответствующие главки общались. Материал, спасибо российской стороне, они нам представили. Мы примеряем это к своему региону", — сказал министр.

Отвечая на вопрос о возможности отправки военных от Азербайджана в зоны деэскалации в Сирии, Гасанов заявил, что это вопрос политический, но ВС страны способны выполнять любые задачи.

"Боеготовность азербайджанской армии на высоком уровне. Она имеет боевой опыт. Представьте себе армию, которая воюет около 30 лет. Да, иногда утихает накал, иногда увеличивается. Но армия — в окопах. Это я говорю чисто теоретически о возможностях азербайджанской армии. А то, что она где-то что-то может, вопрос политический", — сказал он.

Контакты с РФ

Министр обороны Азербайджана также сообщил, что контракт на поставку из РФ танков, РСЗО "Смерч" и установок "Мста-С" выполнен на 90%, Баку оплатил вооружения и успешно их применяет. 

Mинистр обороны Азербайджана Закир Гасанов. Архивное фото
CC BY 4.0 / Meghdad Madadi / Mинистр обороны Азербайджана Закир Гасанов
Закир Гасанов: переговоры по Нагорному Карабаху слишком затянулись

"Этот контракт уже выполнен практически на 90%. Мы его оплатили. Остались мелочи. Все, что вы назвали, давно уже в Азербайджане и успешно применяется. Кстати говоря, в том числе и благодаря этому вооружению мы достигли успеха в апреле 2016 года. Все это современное оружие, которое мы освоили и применяем", — сказал он.

По его словам, Азербайджан также рассматривает возможность закупки дополнительной партии оружия в РФ, запрашивает информацию и проводит испытания.

"Мы сейчас уже дополнительно изучаем некоторые образцы вооружений, запрашиваем, испытываем. Покупка оружия — вопрос многогранный. С одной стороны, нужно избегать шаблона, с другой — разношерстность создает проблемы в обслуживании. Это очень сложный вопрос", — сообщил Гасанов.

Читайте полный текст интервью с Закиром Гасановым >>

 

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