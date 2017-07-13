МИД ФРГ скорбит о кончине китайского правозащитника Лю Сяобо

БЕРЛИН, 13 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. МИД ФРГ скорбит о кончине выдающегося сторонника демократии и прав человека, китайского диссидента Лю Сяобо, говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства Германии Зигмара Габриэля, распространенном в рассылке пресс-службы ведомства.

"С потрясением я узнал сегодня о смерти китайского лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо. Мы скорбим об этом выдающемся человеке, который постоянно мирно выступал за демократию, права человека и гражданские права", — говорится в заявлении министра.

"Лю Сяобо и его жена имели страстное желание выехать в Германию. Я глубоко сожалею, что это желание не осуществилось. Я считаю, что Китай несет теперь обязанность внушающим доверие и прозрачным образом проследить вопрос о том, могло ли и должно ли было это сложное заболевание быть обнаружено намного раньше", — добавил министр.

Габриэль добавил, что китайские власти должны снять "ограничения в передвижении и коммуникации" для вдовы покойного и ее брата, предоставив им возможность вылететь в Германию или другую страну по их выбору.

Лю Сяобо скончался в Первой больнице Китайского медицинского университета города Шэньян, где проходил лечение после выявления у него последней стадии рака печени. Нобелевская премия мира была присуждена Лю Сяобо в 2010 году за "длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае".