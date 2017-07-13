Европе нужно сотрудничать с США в вопросах безопасности, считает Меркель

БЕРЛИН, 13 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Европе в вопросах безопасности необходим тесный контакт с США, даже с учетом разницы во мнениях, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

"Мы все едины в том, что в вопросах безопасности, при всех различиях во мнениях, нам нужно тесное сотрудничество с США", — сказала Меркель, добавив, что Европа не в состоянии сама вести борьбу с терроризмом и "должна брать свою судьбу в свои руки". По мнению канцлера, европейцы не могут "все время полагаться на то, что кто-то всегда будет помогать".

Она добавила, что в ходе саммита G20 в Гамбурге с президентом США Дональдом Трампом были найдены "общие подходы, например, по борьбе с терроризмом и другим вопросам повестки G20", но есть и "ясные разногласия", например, в оценке Парижского соглашения по климату. По словам Меркель, эти "разногласия мы не замолчали, но возможность разговора, контакт необходим".