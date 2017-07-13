Генсек ООН выразил соболезнования родственникам правозащитника Лю Сяобо

Плакаты нобелевского лауреата Лю Сяобо и его жены Лю Ся во время демонстрации в Гонконге. Архивное фото

Плакаты нобелевского лауреата Лю Сяобо и его жены Лю Ся во время демонстрации в Гонконге. Архивное фото

ООН, 13 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования родственникам китайского правозащитника-диссидента и лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо, который скончался в четверг, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь глубоко огорчен известием о кончине нобелевского лауреата Лю Сяобо. Он выражает соболезнования его семье и друзьям", — заявил Дюжаррик на брифинге.

Лю Сяобо скончался в Первой больнице Китайского медицинского университета города Шэньян, где проходил лечение после выявления у него последней стадии рака печени. Нобелевская премия мира была присуждена Лю Сяобо в 2010 году за "длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае".