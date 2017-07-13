Депутат назвал провокацией идею Порошенко провести саммит Украина-ЕС в Ялте

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Заявление президента Украины Петра Порошенко о планах провести саммит Украина — ЕС в Донецке и Крыму являются очередной провокацией, заявил член международного комитета Госдумы Сергей Железняк (ЕР).

Порошенко, открывая 19-й саммит Украина — ЕС в Киеве в четверг, заявил, что рассчитывает провести следующие такие саммиты в Донецке и Ялте.

"Глумясь на тему проведения одного из будущих саммитов Украина — ЕС в Крыму или Донбассе, Порошенко прекрасно осознаёт нереальность того, что говорит. Поэтому подобные заявления надо рассматривать как очередную намеренную провокацию против России и народа Донбасса", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Депутат сказал, что "эту бредовую идею" активно муссируют в антироссийски настроенных кругах Европы и США, пытаясь таким нелепым образом оправдать санкционный режим против России.

"Те же евробюрократы, кто продолжает ратовать за ассоциацию Украины с ЕС, безответственно поступают в первую очередь по отношению к гражданам Европы, предлагая им в лице нищего восточного соседа новые миграционные проблемы и непрошеных гостей в лице радикальных националистов, которые готовы устроить в любой стране такой же беспредел и хаос, как у себя на Украине", — заявил Железняк.

Он убежден, что Евросоюз вслед за США намерен дистанцироваться от "безоговорочной поддержки Украины, поскольку это несет репутационные риски и не вызывает понимания у избирателей". "Европейские деятели, которые так активно поддерживали киевский режим, похоже, уже готовы идти на попятную, отказавшись подписывать итоговый документ саммита в формулировке, на которой настаивал Киев. И это на фоне только что подписанного соглашения об ассоциации", — сказал депутат.

Саммит Украина — Евросоюз открылся в Киеве в среду. Основными темами стали конфликт в Донбассе, реализация реформ на Украине и завершение ратификации соглашения об ассоциации. Киев и Евросоюз не смогли договориться об итоговом заявлении по итогам двустороннего саммита. По мнению украинских СМИ, это говорит о неудаче переговоров.