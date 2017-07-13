Лишенный неприкосновенности депутат Добкин не намерен покидать Украину

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Депутат Рады Украины от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин, которого парламент лишил неприкосновенности и разрешил привлечь к уголовной ответственности, заявил, что не намерен покидать страну и в пятницу обязательно придет на допрос в Генпрокуратуру.

Верховная рада Украины на заседании в четверг дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина, которого прокуратура подозревает в мошенничестве с землей в Харькове во времена, когда он занимал пост губернатора Харьковской области. По словам Добкина, решение Рады было для него ожидаемым.

"Это чистая политика и ничего больше. Я политик и должен быть готов к такому развитию событий, я обещал никуда не уезжать. Вы можете не сомневаться, завтра буду ровно в назначенное время с адвокатами, ознакомлюсь с документами и дальше встретимся на заседании суда, который будет избирать мне меру пресечения", — сказал Добкин журналистам по итогам голосования депутатов.

Он считает, что перед голосованием на депутатов оказывалось давление, а решение о снятии с него неприкосновенности является показательным с целью запугивания парламентариев. "Есть задача посадить кого-либо из оппозиции. Цели преследуются две: первая — держать в страхе депутатов и коалиции и тех, кто не входит коалицию… Вторая задача — это отчет о своей деятельности для своих избирателей", — утверждает Добкин.

По его мнению, суд изберет меру пресечения в виде ареста с возможностью залога, но сумма будет слишком высокой. "На суд будет не менее сильное давление, чем сегодня на депутатов, вы должны понимать, что прокуратура в нарушение всех мыслимых и немыслимых законов насчитала мне такую сумму убытка, которую мне в виде залога будет заплатить очень сложно, а требовать они будут именно эту сумму", — заявил Добкин.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в конце июня попросил Раду предоставить согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина. На Украине парламентарии пользуются депутатским иммунитетом. Для привлечения их к ответственности следствие должно попросить разрешения у Рады. Добкин назвал обвинения против него "абсолютной глупостью и фальсификацией".

Депутат подозревается в мошенничестве с целью завладения 78 гектарами земельных участков в Харькове стоимостью около 8,5 миллиона долларов. В сентябре 2016 года правоохранители провели обыски у мэра Харькова Геннадия Кернеса и депутата Добкина в рамках дела об организации схемы по хищению 654 гектаров земли.