Рада дала согласие на арест депутата от "Оппозиционного блока" Добкина

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании в четверг дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата от фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина, которого прокуратура подозревает в мошенничестве с землей в Харькове.

Представление Генпрокуратуры на привлечение к ответственности поддержали 288 парламентариев, задержание поддержали 250 депутатов и арест – 242 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в конце июня заявил, что попросил Раду предоставить согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина. Депутат подозревается в мошенничестве с целью завладения 78 гектарами земельных участков в Харькове стоимостью около 8,5 миллиона долларов.

На Украине парламентарии пользуются депутатским иммунитетом. Для привлечения их к уголовной ответственности следствие должно попросить разрешения у Рады.

Добкин назвал обвинения против него "абсолютной глупостью и фальсификацией". По его мнению, все претензии генпрокурора переходят в абсолютно политическую плоскость.

В сентябре 2016 года правоохранители провели обыски у мэра Харькова Геннадия Кернеса и депутата Добкина в рамках дела об организации схемы по хищению 654 гектаров земли.