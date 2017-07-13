Луценко вызвал депутата "Оппозиционного блока" Добкина на допрос

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко вызвал депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина в прокуратуру в пятницу.

Ранее в четверг Рада дала согласие на лишение Добкина депутатской неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности, его задержание и арест. По украинским законам решение об аресте принимает суд.

"Депутату Михаилу Добкину объявляю вызов в Генпрокуратуру Украины завтра на 14.00 (совпадает с мск). Надеюсь, к этому времени суд примет все необходимые решения, которые позволят нам реализовать решение Верховной рады", — сказал Луценко на заседании Рады после голосования о снятии с Добкина депутатской неприкосновенности.

Луценко в конце июня заявил, что попросил Верховную раду предоставить согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина. Депутат подозревается в мошенничестве с целью завладения 78 гектарами земельных участков в Харькове стоимостью около 8,5 миллиона долларов.

На Украине парламентарии пользуются депутатским иммунитетом. Для привлечения их к уголовной ответственности следствие должно попросить разрешения у Рады.