Экс-президент Бразилии хочет участвовать в выборах, несмотря на приговор

МЕХИКО, 13 июл – РИА Новости. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в четверг, что намерен участвовать в президентских выборах 2018 года, несмотря на приговор по делу о коррупции.
"Если кто-то думает, что с этим приговором меня убрал из игры, пусть знает, что я продолжаю борьбу", — сказал Лула да Силва журналистам. Его выступление транслировал канал Telesur. Он уточнил, что обратится к Партии трудящихся за разрешением выставить свою кандидатуру.
Чуть ранее президент одной из ведущих политических сил Бразилии Партия трудящихся Глейзи Хоффманн заявила, что не признает итогов президентских выборов 2018 года, если в них не примет участия Лула да Силва.
Согласно приговору суда, Лула да Силва лишен права занимать любые государственные должности сроком на 19 лет. Однако сейчас свое наказание Лула да Силва отбывать не будет: он имеет право на апелляцию и, пока будет тянуться этот процесс, в тюрьму не сядет.