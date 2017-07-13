Экс-президент Бразилии хочет участвовать в выборах, несмотря на приговор

МЕХИКО, 13 июл – РИА Новости. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в четверг, что намерен участвовать в президентских выборах 2018 года, несмотря на приговор по делу о коррупции.

В среду судья Сержиу Моро приговорил Лулу да Силва к 9,5 года тюремного заключения. Всего против бывшего бразильского президента было выдвинуто пять коррупционных обвинений. В частности, экс-президент, возглавлявший Бразилию в 2003–2010 годах, признан виновным в получении примерно 1,1 миллиона долларов в виде взяток от строительной компании OAS. Эти средства были вложены в приобретение шикарной трехэтажной квартиры в городе Гуаружа в штате Сан-Паулу.

"Если кто-то думает, что с этим приговором меня убрал из игры, пусть знает, что я продолжаю борьбу", — сказал Лула да Силва журналистам. Его выступление транслировал канал Telesur. Он уточнил, что обратится к Партии трудящихся за разрешением выставить свою кандидатуру.

Чуть ранее президент одной из ведущих политических сил Бразилии Партия трудящихся Глейзи Хоффманн заявила, что не признает итогов президентских выборов 2018 года, если в них не примет участия Лула да Силва.

Согласно приговору суда, Лула да Силва лишен права занимать любые государственные должности сроком на 19 лет. Однако сейчас свое наказание Лула да Силва отбывать не будет: он имеет право на апелляцию и, пока будет тянуться этот процесс, в тюрьму не сядет.