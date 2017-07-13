Меркель заявила, что скорбит в связи с кончиной Лю Сяобо

БЕРЛИН, 13 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила что скорбит в связи со смертью китайского правозащитника-диссидента и лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо.

Лю Сяобо скончался в Первой больнице Китайского медицинского университета города Шэньян, где проходил лечение после выявления у него последней стадии рака печени. Нобелевская премия мира была присуждена Лю Сяобо в 2010 году за "длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае".

"Я скорблю по Лю Сяобо, храброму борцу за гражданские права и свободу слова. Глубокие соболезнования его семье", — заявила Меркель, ее слова приводит в Twitter официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Нобелевская премия мира была присуждена Лю Сяобо в 2010 году за "длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае". Действия китайских властей в отношении Лю Сяобо неоднократно становились предметом полемики между Китаем, США и другими западными странами, требовавшими освобождения правозащитника и обеспечения ему свободы передвижения для выезда за рубеж на лечение. На все подобные заявления МИД КНР призывает не вмешиваться во внутренние дела Китая и заявляет, что действия компетентных органов в отношении правозащитника лежат в русле китайских законов.