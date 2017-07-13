Лавров объяснил, почему не стал бы писать стихи об отношениях России и ЕС

БЕРЛИН, 13 июл – РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая в германском Фонде имени Курта Кербера, пошутил, что не стал бы писать стихи о нынешних отношениях России и Евросоюза, потому что, по его словам, рифмы могут быть "не очень цензурными".

Об этом он сказал, отвечая на вопрос ведущей форума, которая упомянула о поэтическом хобби российского министра и спросила, как бы он назвал стихотворение об отношениях между Россией и ЕС.

"Может быть не очень цензурная рифма, поэтому я воздержусь", — сказал Лавров.

Ранее министр рассказывал, что писал стихи, но с момента назначения главой МИД из-под его пера не вышло "ни одного общечеловеческого произведения. При этом стихи Лаврова иногда публикуются — так, в феврале журнал "Русский пионер" напечатал стихотворение "Проводы года Обезьяны и встреча года Петуха", написанное в 1980 году, а несколько позже на странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook появилось стихотворение 1994 года, посвященное скончавшемуся постпреду России в ООН Виталию Чуркину.

Кроме того, Лавров является автором гимна МГИМО.