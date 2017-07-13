Глава МИД Франции скорбит в связи с кончиной Лю Сяобо

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан скорбит в связи с кончиной китайского правозащитника-диссидента и лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо.

"С глубокой грустью я узнал о кончине Лю Сяобо. Я приветствую память этого интеллектуала, чье мирное усердие для поддержки свобод и прав человека и демократии останется наследием для будущих поколений", — говорится в заявлении Ле Дриана. Глава МИД Франции также выразил свои соболезнования близким Лю Сяобо и подчеркнул, что защита прав человека является "приоритетом французской дипломатии по всему миру".

Китайский правозащитник-диссидент и лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо скончался в четверг в Китае на 62-м году жизни. Правозащитник скончался в Первой больнице Китайского медицинского университета города Шэньян, где проходил лечение после выявления у него последней стадии рака печени.

Нобелевская премия мира была присуждена Лю Сяобо в 2010 году за "длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае". Действия китайских властей в отношении Лю Сяобо неоднократно становились предметом полемики между Китаем, США и другими западными странами, требовавшими освобождения правозащитника и обеспечения ему свободы передвижения для выезда за рубеж на лечение. На все подобные заявления МИД КНР призывал не вмешиваться во внутренние дела Китая и заявлял, что действия компетентных органов в отношении правозащитника лежали в русле китайских законов.