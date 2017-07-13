Эксперт: "лесные братья", прославляемые НАТО, убили в Прибалтике 80% евреев

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. "Лесные братья", которых Североатлантический альянс прославил в своем видеоролике, во время и после Второй мировой войны уничтожали мирное население и военнопленных; они убили 80% евреев Прибалтики, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Так называемые "лесные братья" в 1944-1953 годах активно боролись с советской властью на территории стран Прибалтики, многие из них воевали в рядах национальных батальонов СС.

В среду НАТО разместила в интернете восьмиминутный документально-игровой видеоролик, в котором "лесные братья" представлены героями, занятыми исключительно борьбой за независимость своих стран от Советского Союза и пользовавшимися широкой поддержкой гражданского населения, желавшего восстановить государственность.

Авторы видео также отмечают, что дух "лесных братьев" живет в современных спецподразделениях вооруженных сил трех прибалтийских стран.

Мягков отметил, что "лесные братья", которых представили героями, "по сути дела убивали свое мирное население".

"Большинство их жертв — это этнические литовцы, латыши эстонцы. Когда была гитлеровская агрессия, они служили в нацистских формированиях, в охранных подразделениях, уничтожали советских военнопленных. Осуществляли холокост: 80% евреев Прибалтики убито именно этими коллаборационистами", — подчеркнул научный директор РВИО.

По его словам, после освобождения республик советской Прибалтики "они попрятались в лесах и начали террористические, диверсионные акты".

"Есть ужасающие цифры: в той же самой Литве было убито и замучено 25 тысяч человек — это этнические литовцы. Убивали, конечно, и военнослужащих. Но основное количество жертв, примерно 80%, — это мирные граждане. Из них более одной тысячи — это дети", — констатировал Мягков.

Он заявил, что видеоролик является специальной заготовкой. "В странах НАТО есть такая тенденция: Прибалтика — это передовой форпост информационной войны против России. Естественно, нужен образ "врага", то есть России, который сейчас создается, а "друзья" — это "лесные братья". В этом круге координат Россия всегда будет врагом, а те, кто сражается против России — друзьями, какими преступниками бы они ни были на самом деле", — заключил научный директор РВИО.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала видеоролик, в котором НАТО представила героями борцов с советской властью в странах Прибалтики, многие из которых служили в рядах гитлеровской армии. Дипломат выразила надежду на то, что мировая общественность правильно оценит эту "отвратительную акцию".