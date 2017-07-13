В ряде районов Мосула вновь вспыхнули бои

МОСУЛ, 13 июл — РИА Новости. В ряде районов западной части Мосула, об освобождении которого было объявлено еще в понедельник, с новой силой вспыхнули бои, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Сегодня боестолкновения обострились в районах Аш-Шахван и Аль-Майдан, несколько военных получили ранения", — сообщил РИА Новости военный источник. По его словам, силовикам до сих пор не удалось продвинуться в этих районах, несмотря на то, что бои идут уже третьи сутки. Он также сообщил, что для усиления группировки силовиков из окрестностей Мосула выдвинулись ополченцы.

С воздуха военным помогают вертолеты, которые постоянно выполняют боевые и разведывательные вылеты.

В понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над "Исламским государством" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ) во втором по величине иракском городе Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал, командующий операцией против ИГ, Стивен Таунсенд во вторник заявил, что зачистка иракского Мосула от боевиков займет еще несколько недель.