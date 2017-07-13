Макрон удивлен, что визит Трампа во Францию спровоцировал волну протестов

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон удивлен, что визит американского президента Дональда Трампа в Париж вызывал столько же обсуждений и протестов, что и его поездка на G20.

"Я пригласил Дональда Трампа и удивлен, что это вызывает столько же обсуждений и протестов, потому что это сотая годовщина вступления американских войск на нашей стороне во время Первой мировой войны", — сказал Макрон во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Он добавил, что пригласил Трампа на праздничные мероприятия в День взятия Бастилии, потому что хочет сохранить историческую связь Франции и США. "Их (американские — ред.) военные пройдут 14 июля (по Елисейским полям — ред.) вместе с нашими войсками, и я думаю, что это важный знак", — пояснил Макрон.

По его словам, Франция и Германия одинаково оценивают политику нового американского президента. "Госпожа Меркель прекрасно ответила на ваш вопрос, в достаточной мере показав отсутствие разногласий между Францией и Германией по вопросу отношения к президенту Трампу", — заявил Макрон в ответ на вопрос журналиста об отношении двух стран к президенту США.

"Моя философия заключается в том, что, даже несмотря на наличие разногласий, необходимо продолжать диалог. Я бы даже сказал: особенно когда у нас есть разногласия. Я резко не согласен с президентом Трампом по известному вопросу, я ему это скажу… Это вопрос климата", — заключил Макрон.