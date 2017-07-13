Украина обжаловала арест своего залога на проведение "Евровидения"

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Украинская национальная общественная телерадиокомпания обжаловала в суде Швейцарии арест финансовых гарантий в размере 15 миллионов евро, предоставленных Украиной на надлежащее проведение конкурса "Евровидение-2017", дата рассмотрения дела пока не назначена, сообщил глава телерадиокомпании Зураб Аласания.

"Обжалование с нашей стороны уже пошло в суд Швейцарии, местная фирма адвокатская, которая представляет наши интересы, пошла уже в обжалование", — сказал Аласания в четверг журналистам, отвечая на вопрос о ситуации с арестом украинского залога за "Евровидение".

Он уточнил, что дата судебного заседания еще не назначена. Также, по его словам, позиция украинской стороны в суде основывается на том, что с внесенного залога не могут списываться средства по другим делам, кроме тех, которые связаны с организацией "Евровидения".

Для обеспечения подготовки и проведения "Евровидения-2017" Украина предоставила Европейскому вещательному союзу финансовую гарантию в сумме 15 миллионов евро. Ранее Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру ареста этих средств.

Соорганизатор конкурса на Украине Национальная общественная телерадиокомпания ранее обратилась в юридическую фирму из Швейцарии, чтобы выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста в соответствии со швейцарским законодательством.

Украина получила право принять "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.