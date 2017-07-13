Лавров призвал Запад не ставить Украину перед выбором между Россией и ЕС

Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Фонде им. Кербера, Берлин. 13 июля 2017

Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Фонде им. Кербера, Берлин. 13 июля 2017

БЕРЛИН, 13 июл — РИА Новости. Москва призывает западные страны не ставить Украину перед выбором "или-или" — либо она с ЕС, либо с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы очень хотим добрососедства с Украиной и хотим, чтобы наши западные коллеги, которые выстраивают целый ряд своих программ, включая "Восточное партнерство", не ставили наших соседей, включая Украину и любые другие страны, перед выбором "или-или", — сказал Лавров, выступая в фонде имени Кербера.

"Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных соседей — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.