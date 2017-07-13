Без Меркель и мигрантов: Австрия возглавит Восточную Европу против Берлина

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Результаты парламентских выборов в Австрии, назначенных на осень, могут привести к кардинальному повороту в европейской политике. Все ведущие политические силы страны выступают против приема беженцев и за "похолодание" в отношениях с Берлином и Ангелой Меркель. Особенно амбициозные планы у действующего министра иностранных дел Себастьяна Курца. В случае если "Народная партия", которую он возглавляет, одержит победу на выборах, Вену может ожидать сближение с Будапештом, Прагой, Братиславой и Варшавой. Центрально-европейский альянс во главе с Австрией способен сделать Вену одним из ведущих политических центров Европы.

© AFP 2017 / Georg Hochmuth Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц во время встречи министров иностранных дел стран-участников ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе. 11 июля 2017 © AFP 2017 / Georg Hochmuth Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц во время встречи министров иностранных дел стран-участников ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе. 11 июля 2017

Когда австрийцы говорят "хватит"

Ключевые экономические партнеры друг для друга — Австрия и Германия — оставались близкими союзниками до начала 2016 года. Канцлер альпийской страны Вернер Файман стоял у истоков миграционного кризиса в Европе, одобрив план по приему более миллиона ближневосточных мигрантов. Многие десятки тысяч из них выбрали для проживания Австрию: наряду со Швецией, именно эта страна приютила больше всего вынужденных переселенцев на душу населения.

Благодаря высокой рождаемости среди мусульманских переселенцев, уже проживающих в стране, и прибытию новых, исламская община восьмимиллионной страны за считанные месяцы "скакнула" на 100 тысяч человек, достигнув 700 тысяч. Поворот — не прошедший незамеченным, ведь в 2001 году в Австрии проживали только 340 тысяч мусульман.

Под давлением общественного мнения канцлер Файман заявил о радикальном пересмотре внешней политики — введении "миграционного чрезвычайного положения". С тех пор Вена отказывается принимать новых беженцев и ищет сближения со странами Восточной Европы, через которые в 2015-2016 годах переселенцы и попадали в Европу, двигаясь по так называемому "Балканскому пути".

Вспомнить про Австро-Венгерскую империю

Сотрудничество со странами Восточной Европы — часть исторического наследия Австрии, еще 99 лет назад включавшей в свой состав венгерские, чешские, словацкие, хорватские и частично польские земли. Интеграция бывших социалистических стран в Евросоюз обернулась устойчивым ростом товарооборота с Веной. Статистика свидетельствует: с 2006 года доля западно-европейский стран в торговом балансе Австрии падает, а восточно-европейских — увеличивается. Миграционный кризис позволил подкрепить деловое сотрудничество ценностным союзом. Действуя заодно, бывшие страны Австро-Венгерской империи и прилегающие государства остановили движение переселенцев в Европу с востока, поставив на их пути пограничный заслон.

По мнению министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца, балканский опыт показал необоснованность страхов о том, что отдельные страны транзитного пути окажутся в ловушке: примут мигрантов на свою территорию, но не смогут выпустить их дальше. Ничего подобного не произошло. "Предсказывали, что 150 тысяч мигрантов в Греции за 10 дней превратятся в полтора миллиона, если мы закроем границы, но этого не случилось", — комментирует политик.

Вдохновленный удачей Курц намерен перекрыть и средиземноморский путь, выставив пограничные пункты досмотра на альпийском перевале Бреннер. Мигрантов в принципе станет меньше, если они заранее будут знать, что не пройдут, считает Курц.

Положение Австрии — страны, принявшей десятки тысяч сирийских мигрантов, но резко изменившей свою позицию, — уникально. В то время как Польша и Венгрия рискуют подвергнуться европейским санкциям за отказ от содействия миграционной программе, Вене, уже испытавшей на себе ее тяжесть, это не грозит. "Мы уже выполнили все свои обязательства по этому вопросу и хотим послаблений от Брюсселя", — говорит канцлер Австрии Кристиан Керн.

Курц против Керна

Несмотря на то что антимиграционная политика стала предметом широкого консенсуса в австрийской элите, детали ее проведения в жизнь остаются предметом разногласий. Представитель социал-демократов Керн выступает за осторожный подход и не готов к союзу с Венгрией, власти которой призывает принять хотя бы сколько-то мигрантов. Позиция Курца, кандидата от правых, иная: взять курс на постепенное встраивание в структуры Вишеградской группы, наиболее развитой страной которой Австрия могла бы стать.

В Германии разворот своего ближайшего соседа к Восточной Европе уже ожидают — и готовятся к нему с опасением. "Австрия — такая большая, какой никогда не была", — гласит заголовок статьи немецкой газеты Die Welt, начинающейся со слов: "Германию и Австрию связывает не так уж многое — меньше, чем предполагают". Журналисты издания анализируют возможность того, что Курц — фаворит выборов — может увлечь свою страну в альянс против Ангелы Меркель.

В таком случае призрак Австрийской империи, часто враждовавшей с Берлином, даст себя почувствовать в полную силу.