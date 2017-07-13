Без Меркель и мигрантов: Австрия возглавит Восточную Европу против Берлина

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Результаты парламентских выборов в Австрии, назначенных на осень, могут привести к кардинальному повороту в европейской политике. Все ведущие политические силы страны выступают против приема беженцев и за "похолодание" в отношениях с Берлином и Ангелой Меркель. Особенно амбициозные планы у действующего министра иностранных дел Себастьяна Курца. В случае если "Народная партия", которую он возглавляет, одержит победу на выборах, Вену может ожидать сближение с Будапештом, Прагой, Братиславой и Варшавой. Центрально-европейский альянс во главе с Австрией способен сделать Вену одним из ведущих политических центров Европы.
Когда австрийцы говорят "хватит"
Благодаря высокой рождаемости среди мусульманских переселенцев, уже проживающих в стране, и прибытию новых, исламская община восьмимиллионной страны за считанные месяцы "скакнула" на 100 тысяч человек, достигнув 700 тысяч. Поворот — не прошедший незамеченным, ведь в 2001 году в Австрии проживали только 340 тысяч мусульман.
Под давлением общественного мнения канцлер Файман заявил о радикальном пересмотре внешней политики — введении "миграционного чрезвычайного положения". С тех пор Вена отказывается принимать новых беженцев и ищет сближения со странами Восточной Европы, через которые в 2015-2016 годах переселенцы и попадали в Европу, двигаясь по так называемому "Балканскому пути".
Вспомнить про Австро-Венгерскую империюс 2006 года доля западно-европейский стран в торговом балансе Австрии падает, а восточно-европейских — увеличивается. Миграционный кризис позволил подкрепить деловое сотрудничество ценностным союзом. Действуя заодно, бывшие страны Австро-Венгерской империи и прилегающие государства остановили движение переселенцев в Европу с востока, поставив на их пути пограничный заслон.
По мнению министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца, балканский опыт показал необоснованность страхов о том, что отдельные страны транзитного пути окажутся в ловушке: примут мигрантов на свою территорию, но не смогут выпустить их дальше. Ничего подобного не произошло. "Предсказывали, что 150 тысяч мигрантов в Греции за 10 дней превратятся в полтора миллиона, если мы закроем границы, но этого не случилось", — комментирует политик.
Вдохновленный удачей Курц намерен перекрыть и средиземноморский путь, выставив пограничные пункты досмотра на альпийском перевале Бреннер. Мигрантов в принципе станет меньше, если они заранее будут знать, что не пройдут, считает Курц.
Положение Австрии — страны, принявшей десятки тысяч сирийских мигрантов, но резко изменившей свою позицию, — уникально. В то время как Польша и Венгрия рискуют подвергнуться европейским санкциям за отказ от содействия миграционной программе, Вене, уже испытавшей на себе ее тяжесть, это не грозит. "Мы уже выполнили все свои обязательства по этому вопросу и хотим послаблений от Брюсселя", — говорит канцлер Австрии Кристиан Керн.
Курц против Керна
В Германии разворот своего ближайшего соседа к Восточной Европе уже ожидают — и готовятся к нему с опасением. "Австрия — такая большая, какой никогда не была", — гласит заголовок статьи немецкой газеты Die Welt, начинающейся со слов: "Германию и Австрию связывает не так уж многое — меньше, чем предполагают". Журналисты издания анализируют возможность того, что Курц — фаворит выборов — может увлечь свою страну в альянс против Ангелы Меркель.
В таком случае призрак Австрийской империи, часто враждовавшей с Берлином, даст себя почувствовать в полную силу.