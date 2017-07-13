РИГА, 13 июл – РИА Новости. Мэр Даугавпилса, второго по величине города Латвии, Андрей Элксниньш, которому Центр госязыка предъявлял претензии в связи с использованием русского языка, не намерен прекращать говорить по-русски.

В Латвии один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что он является родным примерно для 40% жителей страны. В четверг Центр государственного языка Латвии потребовал у Элксниньша разъяснений, почему он использует в Facebook для информирования горожан не только государственный латышский, но и русский язык.

"Как будто у страны нет других проблем", — заявил Элксниньш РИА Новости, добавив, что продолжит общаться с горожанами, в том числе, и на русском языке.

Русские составляют порядка 50% населения Даугавпилса.

Ранее Центр государственного языка также предъявил Элксниньшу претензии в связи с тем, что он на пресс-конференции отвечал на вопросы русскоязычных журналистов на русском языке.