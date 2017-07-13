БЕРЛИН, 13 июл — РИА Новости. Москва хотела бы видеть Украину стабильным и демократическим государством, где соблюдаются предусмотренные международными конвенциями права всех меньшинств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы очень хотим, чтобы Украина была нормальным государством демократическим, чтобы власть, которая еще в значительной степени находится в руках радикалов, не подчиняющихся никому, включая своего верховного главнокомандующего, была ликвидирована, чтобы была монополия на силу в этом государстве", — заявил Лавров, выступая в фонде Кербера.

"Мы хотим видеть Украину стабильной страной, где все меньшинства языковые, религиозные, этнические живут свободно и пользуются всеми правами, которые предусмотрены международными конвенциями, в том числе конвенциями Совета Европы, и страной, в которой не создается искусственно русофобская политика", — добавил он.