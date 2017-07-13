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В мире

Саммит Украина-ЕС: стороны подвели итоги, о перспективах ни слова

17:0313.07.2017
(обновлено: 17:27 13.07.2017)
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© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Петр Порошенко, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского совета Дональд Туск на брифинге после саммита Украина-ЕС. 13 июля 2017Президент Украины Петр Порошенко, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского совета Дональд Туск на брифинге после саммита Украина-ЕС. 13 июля 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Украина и ЕС на саммите в Киеве подвели итоги совместной работы по внедрению реформ в стране и развитию двусторонних отношений. При этом по его результатам не было принято традиционного для таких мероприятий совместного заявления, в котором стороны декларируют планы по дальнейшему сотрудничеству. По информации СМИ, это связано с разногласиями внутри ЕС по видению будущих взаимоотношений с Украиной, которая стремится когда-нибудь стать членом Евросоюза.

Президент Украины Петр Порошенко на саммите Украина-ЕС. 13 июля 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
Эксперт: саммит Украина - ЕС стал самым провальным за последние годы

Президент страны Петр Порошенко в присутствии лидеров ЕС несколько раз подчеркнул европейские устремления страны и предложил составить "дорожную карту" интеграции Украины в ЕС. Прямой ответ от европейских коллег на данную инициативу озвучен не был. Однако глава Европейского совета Дональд Туск подчеркнул, что главным документом в отношениях двух сторон на данном этапе является соглашение об ассоциации, которое вступит в силу с 1 сентября.

Эксперты считают, что этот саммит стал для Украины "холодным душем", так как показал, что Европа уходит от серьезных обязательств перед Киевом в части перспектив по сотрудничеству.

ЕС недоволен борьбой с коррупцией

Саммит, который был заявлен как двухдневный, по сути длился около двух часов. По информации администрации президента Украины, основными темами повестки дня были конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, поддержка Киева со стороны Евросоюза, а также имплементация соглашения об ассоциации с ЕС.

Президент Украины Петр Порошенко, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского совета Дональд Туск после саммита Украина-ЕС. 13 июля 2017
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Политолог: ЕС не готов идти навстречу Украине в вопросе евроинтеграции
Вступительная часть, как и выступления по итогам саммита, были короткими. Дольше всех говорил лишь Порошенко, он рассказал о пути, который стране пришлось пройти за три года, и изменениях, которых удалось добиться. Глава государства отметил, что Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны Евросоюза как в реформировании страны, так и по урегулированию кризиса в Донбассе.

"Сегодня мы обсудили возможности подготовки нового долгосрочного плана поддержки Украины, который был предложен на саммите "Европейской народной партии", наподобие "плана Маршалла" для Украины", — заявил Порошенко. По его словам, такой план должен способствовать стабилизации и экономическому росту Украины. В этом контексте было получено проработать вопросы возможности организации инвестиционной конференции в Брюсселе в начале 2018 года, а также встречи, для обсуждения будущего украинской газотранспортной системы страны.

В своих выступлениях лидеры Евросоюза ограничились тем, что похвалили Украину за прогресс в реализации реформ, который позволил ввести безвизовый режим для граждан страны, а также поздравили Киев с завершением ратификации соглашения об ассоциации с ЕС. При этом в Евросоюзе остались недовольны темпами борьбы с коррупцией на Украине.

"Что нас беспокоит — это борьба с коррупцией. Я понимаю, что президент и парламент сделали все возможное и достигли прогресса в этом вопросе, но ситуация не является удовлетворительной, и тут надо много работать", — сказал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам саммита. Он добавил, что ЕС поддерживает создание антикоррупционной палаты в рамках существующей судебной системы вместо создания отдельного антикоррупционного суда.

Европейские перспективы

Президент Европейского совета Дональд Туск на саммите Украина-ЕС. 13 июля 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
Туск не ответил на вопрос о судьбе заявления по итогам саммита Украина — ЕС
Несмотря на заверения Порошенко в успешности саммита, по его итогам не было принято традиционное для таких мероприятий совместное заявление или декларация.

По информации интернет-издания "Европейская правда", Киев настаивал, чтобы в совместном заявлении была ссылка на фразу из соглашения об ассоциации Украины и ЕС о том, что "Евросоюз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор, в том числе ее обязательства строить развитую и постоянную демократию и рыночную экономику". Однако в ЕС выступили категорически против этого якобы из-за разногласий по данному вопросу среди членов союза.

"Нидерланды потребовали добавить в текст новые ограничения европейской мечты Украины. Гаагу поддержали еще несколько государств, и в конечном итоге переговоры просто разорвали. А Совет ЕС на уровне послов решил, что проект (заявления — ред.), подготовленный к саммиту, должен уйти в помойку", — пишет издание.

Председатель Евросовета Дональд Туск ушел от прямого ответа на вопрос, почему не было принято заявление Украины и ЕС по итогам совместного саммита в Киеве.

"Я могу только повторить то, что говорил раньше: самый важный документ — соглашение об ассоциации, и это не лозунги. После того как были приняты все решения, после того как было составлено соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли, такова наша новая реальность. Я просто цитирую то, что было сказано (в соглашении — ред.): "ЕС признает европейские устремления Украины, приветствует ее европейский выбор", — сказал Туск по итогам встречи.

Порошенко добавил, что также считает соглашение об ассоциации главным документом в отношениях между Украиной и ЕС. По его словам, "Украина не пойдет ни на какие компромиссы относительно своих европейских планов, которые зафиксированы в соглашении". Он также выразил надежду, что выход Британии из ЕС не станет препятствием на пути расширения союза и не окажет влияния на отношения Киева с Брюсселем.

Президент Украины Петр Порошенко, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского совета Дональд Туск на брифинге после саммита Украина-ЕС. 13 июля 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
СМИ: ЕС и Киев не смогли согласовать заявление по итогам саммита
Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. Политическая часть соглашений начала частично действовать на предварительной основе уже в 2014 году, а с 1 января 2016 года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли ЕС и Украины. В мае парламент Нидерландов по итогам голосования в Сенате последним из парламентов стран-членов ЕС ратифицировал ассоциацию ЕС-Украина.

Холодный душ для Киева

Как считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, итоги саммита Украина-ЕС показали, что Европа уходит от серьезных обязательств перед Киевом в части перспектив по сотрудничеству.

"Ничего нового и никаких сенсаций по итогам саммита не произошло. По-прежнему Евросоюз уходит от серьезных обязательств в части дальнейших перспектив по сотрудничеству с Украиной", — сказал Золотарев РИА Новости в четверг. По его словам, саммит показал лишь очередное проявление политики ожидания так называемых "мощных сигналов".

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что 19-й саммит стал наиболее провальным за последние годы, сторонам не удалось достичь никаких практических результатов.

"Прошедший саммит был наиболее провальным за последние годы. По итогам саммита не удалось даже согласовать общее заявление, общую декларацию, в котором бы Украина хотела видеть перспективы членства в ЕС. Но часть европейских стран воспротивились этому. В принципе, какая-то зона коммуникации между Киевом и ЕС все же была, но каких-либо практических результатов во время этого саммита не удалось достичь", — сказал Бортник РИА Новости.

По его мнению, отношения между Киевом и ЕС приобретают более прагматичный характер, в Брюсселе ждут выполнения взятых украинскими властями на себя обязательств.

Президент Украины Петр Порошенко, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского совета Дональд Туск на брифинге после саммита Украина-ЕС. 13 июля 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
Киев и Евросоюз смотрят в разные стороны: провал саммита Украина-ЕС
"Медовый месяц между Украиной и ЕС прошел. Теперь мы находимся на стадии "сожительства по необходимости". ЕС все более и более критично относится к деньгам, которые он тратит в Украине. Потому что внутри ЕС многие политические группы требуют аудита этих денег и все более критично относятся к украинскому руководству", — добавил он.

Вместе с тем, эксперт убежден: чтобы исправить ситуацию, Киеву "необходимо начать бороться с коррупцией, прежде всего внутри украинской власти, так как это ключевое требование ЕС".

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги Украины и Европейского Союза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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