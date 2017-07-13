Лавров в Берлине напомнил о роли России в объединении Германии

БЕРЛИН, 13 июл — РИА Новости. Россию до сих пор пытаются обвинять в сохранении напряженности не только в Европе, но и в мире в целом, хотя после падения берлинской стены Москва выступала за равноправное международное партнерство, именно РФ сыграла решающую роль в объединении Германии, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"К сожалению, до сих приходится слышать утверждения как на политическом, так и экспертном уровнях о том, что Москва виновата в нынешней напряженности в Европе и в целом во всем мире. Хотел бы напомнить, что все годы после падения берлинской стены мы действовали с открытыми картами, стремились сделать максимум возможного для утверждения в международных делах ценностей равноправного партнерства, основанного на уважении интересов друг друга, на готовности выходить на выверенные сбалансированные компромиссы", — сказал Лавров, выступая в фонде Кербера.

"В этой аудитории вряд ли стоит подробно говорить о том, что именно наша страна сыграла без преувеличения решающую роль в процессе объединения Германии, чему, кстати, до конца пытались препятствовать некоторые участники антигитлеровской коалиции", — добавил глава МИД РФ.

При этом он отметил, что Россия еще в начале 90-х годов вывела войска из Восточной и Центральной Европы, прибалтийских государств, "резко уменьшили военный потенциал у своих западных рубежей". "Подчеркну, на своей собственной территории", — добавил Лавров.

Вхождение ГДР и Западного Берлина в состав ФРГ произошло в октябре 1990 года. Правовую основу для объединения положил Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, подписанный ФРГ, ГДР, СССР, США, Британией и Францией.