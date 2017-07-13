Москва надеется, что ФРГ и США повлияют на выполнение Украиной "Минска-2"

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (281)

БЕРЛИН, 13 июл — РИА Новости. Москва надеется, что ФРГ, Франция и США повлияют на Киев, чтобы тот выполнял "Минск-2", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Снижению напряженности на нашем общем континенте могло бы способствовать разрешение внутриукраинского кризиса, посредством полного и последовательного, честного выполнения минского комплекса мер. Пока способности Киева пройти свою часть пути вызывают большие сомнения и мы надеемся, что Германия и Франция в качестве партнеров по "нормандскому формату", а также США, имеющие особое влияние на киевский истеблишмент, используют имеющиеся у них рычаги, чтобы эту ситуацию изменить", — сказал Лавров, выступая в фонде Кербера.