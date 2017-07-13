Пятилетнего Ваню Берладина похоронят в Лиепае 14 июля

РИГА, 13 июл – РИА Новости. Пятилетнего Ивана Берладина, тело которого спустя 10 дней после исчезновения обнаружили в лесном массиве недалеко от города Лиепая в Латвии, похоронят 14 июля на Тосмарском кладбище, сообщили РИА Новости в Лиепайской городской думе.

"Похороны состоятся в пятницу в 15 часов", — сказали в думе.

Заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина поступило в полицию 1 июля. Поиски мальчика продолжались 10 суток. Мальчика искали полиция, армия, ополчение, простые жители. Всего в поисках приняло участие около 4 тысяч человек.

Тело Вани обнаружили в лесу под Дубени (Гробиньский край) вечером 11 июля. Причины его смерти должна установить экспертиза.