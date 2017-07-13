Лавров: Москва не будет участвовать в обсуждении снятия санкций с России

БЕРЛИН, 13 июл – РИА Новости. Россия не будет ввязываться в переговоры по снятию антироссийских санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Напомню еще раз, хотя это очевидно, что введение санкций — прерогатива Совета безопасности ООН, который используется исключительно в интересах поддержания международного мира и безопасности. Хочу еще раз подтвердить — мы не будем ввязываться в переговоры о неких условиях снятия санкций", — сказал министр, выступая в фонде Кербера в Берлине.

Отношения между Москвой и ЕС после начала украинского кризиса были фактически заморожены. Санкции ЕС, введенные в 2014 году, неоднократно продлевались и расширялись. Буквально две недели назад Совет ЕС вновь продлил на полгода экономические ограничительные меры против России. Брюссель продолжает увязывать срок действия санкций с полным выполнением минских соглашений по Украине. Российская сторона считает это абсурдным, поскольку она не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Москва в ответ на продление европейских санкций сдвинула срок отмены продовольственного эмбарго до 31 декабря 2018 года.

Кроме этого сенат Конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.