Турция направила к берегам Кипра фрегат ВМС

АНКАРА, 13 июл — РИА Новости. Турция направила к побережью Кипра фрегат ВМС страны Gokceada ("Гёкчеада") для наблюдения за начавшимися по запросу кипрских властей работами по геологоразведке на шельфе острова, сообщил в четверг турецкий генштаб.

"Фрегат Gokceada начал дежурство по наблюдению за судном West Capellа, которое, как предполагается, может проводить геологоразведку в интересах властей Южного Кипра в Восточном Средиземноморье", — говорится в сообщении генштаба ВС Турции.

Ранее кипрские СМИ сообщили, что французская компания Total начинает разведочное бурение на 11-м участке газового месторождения "Афродита" в исключительной экономической зоне Кипра, на место прибыла бурильная установка. Работа на участке "Онисифорос Западный-1" продлится до сентября, а затем Total объявит, была ли она успешной или нет.

Анкара негативно воспринимает намерение властей Кипра вести разведку нефтегазовых месторождений без участия турецкой общины острова. Как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, Анкара предпримет меры в ответ на это.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны.

В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва.