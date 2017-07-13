Об импичменте Трампа говорить рано, считает Слуцкий

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Против президента США Дональда Трампа устроена настоящая охота на ведьм, однако пока нельзя говорить о том, что угроза импичмента реальна, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Два члена палаты представителей США демократы Брэд Шерман и Эл Грин в среду выступили с инициативой импичмента Трампа в связи с тем, что тот якобы оказывал препятствие правосудию в ходе расследования "связи" его президентской кампании с РФ.

"Россия неоднократно опровергала все фейковые новости о каком-либо вмешательстве в избирательные процессы в США. И если бы не было российской темы, такие законопроекты могли бы появляться и по другим поводам. Против Трампа развернута настоящая охота на ведьм. Но я бы не стал говорить об однозначных перспективах инициативы о его импичменте", — сказал Слуцкий РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что США продолжает "лихорадить" и идея импичмента отнюдь не нова.

"В стане демократов подобные вбросы начались сразу после ноябрьских выборов прошлого года. Можно по-разному относиться к новому президенту, но Трамп, безусловно, неординарная личность. Российское досье здесь лишь предлог", – отметил депутат.