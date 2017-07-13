В ЕР назвали видео НАТО о "лесных братьях" параноидальной русофобией

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Видео НАТО о прибалтийских борцах с СССР — "не только параноидальная русофобия, но и корыстный расчет": под предлогом якобы исходящей от России угрозы альянс приближается к ее границам, пытаясь уничтожить память о Победе и реабилитировать нацизм, считает председатель патриотической платформы "Единой России" Дмитрий Саблин.

В среду НАТО опубликовала документально-игровой видеоролик, в котором прибалтийские "лесные братья" (члены националистических групп, действовавших в 1940–1950-е и во многом состоявших из бывших членов латвийских легионов Ваффен СС) представлены героями, занятыми исключительно борьбой за независимость от Советского союза и пользовавшимися широкой поддержкой гражданского населения, желавшего восстановить государственность. Авторы видео отмечают, что дух "лесных братьев" живет в современных спецподразделениях вооруженных сил трех прибалтийских стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя этот ролик, выразила надежду на то, что мировая общественность правильно оценит эту "отвратительную акцию".

"Видеоролик НАТО, оскорбляющий память сотни тысяч убитых мирных жителей, латышей, литовцев, эстонцев, русских, евреев — не только параноидальная русофобия, но и корыстный расчет. Под крики о российской угрозе НАТО приближается к нашим границам, пытается уничтожить в своих странах память о войне и Победе, реабилитирует нацизм. Этот вызов не останется без ответа", — цитирует пресс-служба партии слова Саблина.