Гасанов рассказал о противоракетном оружии Азербайджана

БАКУ, 13 июл — РИА Новости. Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в своем первом интервью для зарубежных СМИ за время работы в должности, которое он дал РИА Новости, заявил, что вооруженные силы (ВС) страны обладают противоракетным оружием, способным сбивать ракеты с размещенных в Армении комплексов "Искандер".

"Искандеры" были впервые продемонстрированы 21 сентября прошлого года на военном параде в Ереване в честь 25-летия независимости Армении. Однако, по некоторым данным, они поступили на вооружение армянских ВС еще раньше и были приведены в боеготовность во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в апреле минувшего года.

"Я, как министр обороны, заявляю, что у нас есть система противодействия — мы можем сбить эти ракеты. У нас тоже есть ракеты, в количестве в 50 раз больше. Я несу полную ответственность за сказанные слова. Представьте, какой будет ответный удар по инфраструктуре и военным целям, если они вздумают их применить!?" — сказал министр в своем первом интервью для зарубежных СМИ за все время работы в должности главы военного ведомства.

По его словам, в мире существует несколько видов тактики применения войск.

"Да, "Искандер" — хорошая ракета. Но есть несколько вопросов. Первое: какой это "Искандер", ведь их много видов. Второе: в каком состоянии этот "Искандер"? Третье: кто управляет этим "Искандером"? Четвертое: смогут ли они его применить? Мы, как военные люди, всегда рассматриваем худший вариант, мы к нему готовы. Правда, ракеты, о которых я вам сказал, приобрели не в РФ, но качеством они не хуже. И я вам скажу, что мы смоделировали ситуацию, провели боевые стрельбы. Результат — отличный! На сегодняшний день мы уверены в том, что сможем защитить свои населенные пункты и ВС", — подчеркнул глава Минобороны Азербайджана.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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