Без результата: Киев не смог согласовать с ЕС итоговое заявление по саммиту

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Киев и Евросоюз не смогли договориться об итоговым заявлении по итогам двустороннего саммита. По мнению украинских СМИ, это говорит о неудаче переговоров.
Без результатов
О провале переговоров сообщила "Европейская правда". По информации издания, Киев настаивал, чтобы совместное заявление содержало фразу из преамбулы Соглашения об ассоциации, где говорится о том, что ЕС "признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор".
"ЕС оказался категорически против (и неважно, что речь идет о цитате из соглашения, а не о какой-то новой норме)", — пишет "Европейская правда".
"По правилам европейской дипломатии, отсутствие совместного заявления является демонстрацией глубокого кризиса в отношениях: мол, лидеры встретились, но договориться ни о чем не смогли", — говорится в материале.
В свою очередь, председатель Евросовета Дональд Туск ушел от прямого ответа на вопрос о заявлении Украины и ЕС по итогам совместного саммита.
По его словам, такую же позицию занимает и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
"Это наша личная точка зрения — Туска и Юнкера — и это не совпадение, что оба президента европейских институтов мыслят одинаково во всех деталях, когда речь заходит об Украине и наших отношениях", — сказал председатель Евросовета.
"План Маршалла" для Украины
"Сегодня мы обсудили возможности подготовки нового долгосрочного плана поддержки Украины, который был предложен на саммите "Европейской народной партии", наподобие "плана Маршалла" для Украины", — заявил украинский президент.
По его словам, такой план должен способствовать стабилизации и экономическому росту страны.
Порошенко также призвал начать разработку "дорожной карты" по дальнейшему сближению Украины с Евросоюзом.
План Маршалла — план экономической помощи США странам Европы после Второй мировой войны. Он получил свое название в честь тогдашнего американского госсекретаря Джорджа Маршалла.
Киев хочет денег
Соответствующая договоренность стала итогом встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и вице-президента Еврокомиссии, европейским комиссаром по вопросам евро- и социального диалога Валдиса Домбровскиса.
Еврокомиссар отметил, что условия получения средств остаются прежними и касаются борьбы с коррупцией, продолжения программ энергоэффективности, углубления взаимодействия в сфере проблем вынужденных переселенцев и конкретных экономических вопросов.
"Времени не так много — до середины ноября важно все завершить, поскольку есть и внутренние процедуры ЕС, чтобы мы в декабре выплатили транш", — цитирует пресс-служба кабмина слова Домбровскиса.
Мечты о Донецке и Ялте
В четверг Петр Порошенко также заявил, что рассчитывает провести следующие саммиты с Евросоюзом в Донецке и Ялте.
"Я надеюсь, что когда-то мы проведем следующие саммиты Украина-ЕС, позвольте мне высказать это предположение, в Донецке и Ялте. Я бы все возможное для этого сделал", — сказал украинский президент.