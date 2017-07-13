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В мире

Без результата: Киев не смог согласовать с ЕС итоговое заявление по саммиту

15:5713.07.2017
(обновлено: 15:59 13.07.2017)
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© Фото : официальный сайт президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского совета Дональд Туск на саммите Украина-ЕС. 13 июля 2017Президент Украины Петр Порошенко, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского совета Дональд Туск на саммите Украина-ЕС. 13 июля 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Киев и Евросоюз не смогли договориться об итоговым заявлении по итогам двустороннего саммита. По мнению украинских СМИ, это говорит о неудаче переговоров.

Президент Украины Петр Порошенко на саммите Украина-ЕС. 13 июля 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
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Саммит Украина-Евросоюз открылся в Киеве в среду. Основными темами стали конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, а также завершение ратификации соглашения об ассоциации.

Без результатов

О провале переговоров сообщила "Европейская правда". По информации издания, Киев настаивал, чтобы совместное заявление содержало фразу из преамбулы Соглашения об ассоциации, где говорится о том, что ЕС "признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор".

"ЕС оказался категорически против (и неважно, что речь идет о цитате из соглашения, а не о какой-то новой норме)", — пишет "Европейская правда".

"По правилам европейской дипломатии, отсутствие совместного заявления является демонстрацией глубокого кризиса в отношениях: мол, лидеры встретились, но договориться ни о чем не смогли", — говорится в материале.

В свою очередь, председатель Евросовета Дональд Туск ушел от прямого ответа на вопрос о заявлении Украины и ЕС по итогам совместного саммита.

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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Я могу только повторить то, что говорил раньше: самый важный документ — соглашение об ассоциации, и это не лозунги. После того как были приняты все решения, после того как было составлено соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли, такова наша новая реальность. Я просто цитирую то, что было сказано (в соглашении. — Прим. ред.): "ЕС признает европейские устремления Украины, приветствует ее европейский выбор", — заявил Туск на пресс-конференции в четверг.

По его словам, такую же позицию занимает и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Это наша личная точка зрения — Туска и Юнкера — и это не совпадение, что оба президента европейских институтов мыслят одинаково во всех деталях, когда речь заходит об Украине и наших отношениях", — сказал председатель Евросовета.

"План Маршалла" для Украины

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Подводя итоги двухдневного саммита, Петр Порошенко заявил, что Киев обсудил с Евросоюзом возможность разработки нового долгосрочного плана по поддержке Украины.

"Сегодня мы обсудили возможности подготовки нового долгосрочного плана поддержки Украины, который был предложен на саммите "Европейской народной партии", наподобие "плана Маршалла" для Украины", — заявил украинский президент.

По его словам, такой план должен способствовать стабилизации и экономическому росту страны.

Порошенко также призвал начать разработку "дорожной карты" по дальнейшему сближению Украины с Евросоюзом.

Флаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Мы должны приложить все усилия для того, чтобы евроинтеграция перестала быть абстрактным понятием, чтобы она стала ближе, ощутимее и понятной гражданам… Сейчас нашим общим заданием является подготовка нашего государства к этому великому значительному событию. Сегодня важно начать разработку "дорожных карт" для достижения нашей мечты. Еще десять лет назад и соглашение об ассоциации и безвизовый режим многими воспринимались как мечты", — заявил украинский политик.

План Маршалла — план экономической помощи США странам Европы после Второй мировой войны. Он получил свое название в честь тогдашнего американского госсекретаря Джорджа Маршалла.

Киев хочет денег

Поезд Киев - Варшава на железнодорожном вокзале польской столицы. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Пресс-служба украинского правительства сообщила, в свою очередь, что Киев и Евросоюз договорились активизировать усилия по реализации совместной программы проведения реформ в стране. Их реализация позволит Украине получить очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС на 600 миллионов евро.

Соответствующая договоренность стала итогом встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и вице-президента Еврокомиссии, европейским комиссаром по вопросам евро- и социального диалога Валдиса Домбровскиса.

Еврокомиссар отметил, что условия получения средств остаются прежними и касаются борьбы с коррупцией, продолжения программ энергоэффективности, углубления взаимодействия в сфере проблем вынужденных переселенцев и конкретных экономических вопросов.

"Времени не так много — до середины ноября важно все завершить, поскольку есть и внутренние процедуры ЕС, чтобы мы в декабре выплатили транш", — цитирует пресс-служба кабмина слова Домбровскиса.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Общий объем третьего пакета макрофинансовой помощи, одобренной в мае 2015 года, составляет 1,8 миллиарда евро. Предыдущий, второй транш из нее был выдан в начале апреля.

Мечты о Донецке и Ялте

В четверг Петр Порошенко также заявил, что рассчитывает провести следующие саммиты с Евросоюзом в Донецке и Ялте.

"Я надеюсь, что когда-то мы проведем следующие саммиты Украина-ЕС, позвольте мне высказать это предположение, в Донецке и Ялте. Я бы все возможное для этого сделал", — сказал украинский президент.

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