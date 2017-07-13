Контракт по поставке Азербайджану российского вооружения выполнен на 90%

БАКУ, 13 июл – РИА Новости. Контракт на поставку из РФ танков, РСЗО "Смерч" и установок "Мста-С" выполнен на 90%, Баку оплатил вооружения и успешно их применяет, заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в первом для зарубежных СМИ интервью, которое он дал РИА Новости.

Ранее азербайджанское военное ведомство сообщило, что закупленная у России очередная партия военной техники и боеприпасов доставлена в республику. Предыдущая партия закупленного в России вооружения была доставлена в июне. Сумма контракта не разглашалась, но, согласно публикациям в СМИ, она составляла около 5 миллиардов долларов.

"Контракт уже выполнен практически на 90%. Мы его оплатили. Остались мелочи. Все уже давно в Азербайджане и успешно применяется… Все это современное оружие, которое мы освоили и применяем", — сказал министр.

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