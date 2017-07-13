Финансирование армии Азербайджана в 2017 году увеличилось на 17-20%

БАКУ, 13 июл – РИА Новости. Финансирование вооруженных сил Азербайджана в 2017 году увеличилось на 17-20%, заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в первом для зарубежных СМИ интервью, которое он дал РИА Новости.

Ранее местные СМИ сообщили, что расходы на оборону и обеспечение национальной безопасности Азербайджана, предусмотренные в госбюджете на 2017 год, составят 2,9 миллиарда манатов (1,8 миллиарда долларов), что на 6,9% больше показателя на 2016 год. В целом расходы на эти цели, по данным различных СМИ, составят 17,4% всех бюджетных расходов на 2017 год.

"Хотя во всем мире сейчас кризис, и нас он не обошел стороной, но не особо ударил. По крайней мере, меня, как министра обороны, интересует финансирование армии — в прошлом году оно только увеличилось. В этом году огласили цифру 17-20%. Так что руководство Азербайджана во главе с президентом, верховным главнокомандующим Алиевым уделяет большое внимание усилению армии, оснащению ее новейшим вооружением. Мы перешли на новый качественный уровень. В последние годы была поставлена задача — модернизировать армию, усилить ее", — сказал Гасанов.

Ранее в среду президент Ильхам Алиев на заседании кабмина по итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2017 года и предстоящим задачам заявил, что Азербайджан закупает самое современное вооружение, часть из которого "уже на подходе", и уделяет большое внимание укреплению военного потенциала страны.

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