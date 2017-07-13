В учениях "Запад" будет участвовать больше сил, чем заявлено, считает НАТО

БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО предполагает, что в российско-белорусских учениях "Запад-2017" будет участвовать больше военнослужащих, чем было официально заявлено, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии.
"По прошлому опыту, связанному с предыдущими учениями, у нас есть все основания предполагать, что будет принимать участие существенно больше сил, чем было официально заявлено", — сказал Столтенберг журналистам.
Он призвал Россию "придерживаться Венского документа и позволить провести обязательные наблюдения за учениями согласно Венскому документу".
Ранее генсек НАТО заявил, что Россия сообщила альянсу о численности военнослужащих, самолетов и кораблей в российско-белорусских учениях "Запад-2017".