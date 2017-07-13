БЕРЛИН, 13 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Лишение журналистов аккредитации на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге, освещать который из-за ограничений не смогли 32 представителя СМИ, спровоцировало политический скандал в Германии. Власти страны объясняют свое решение вопросами безопасности, а профессиональное сообщество и оппозиция требует объяснить ситуацию, которая может стать одной из тем предвыборной кампании в ФРГ.
Как заявил в среду на правбрифинге официальный представитель МВД ФРГ Тобиас Плате, отказ коснулся, в основном, немецких журналистов, он не смог ответить на вопрос, представители СМИ из каких государств также оказались в "черном списке". Находящиеся на правительственном брифинге журналисты из Германии, со своей стороны, указали на то, что многие их коллеги, аккредитации которых были отозваны, посещали в последнее время курдские регионы в Турции, и именно это могло стать основанием для решения об отказе в допуске на саммит. Зайберт и Плате опровергли это предположение.
Социал-демократы хотят расследования
Глава Минюста ФРГ, социал-демократ Хайко Маас заявил в четверг в интервью Mitteldeutsche Zeitung, что факт лишения журналистов аккредитаций в Гамбурге требует "тщательного расследования", так как свобода СМИ "является очень большой ценностью".
"Обвинения должны быть основательно расследованы", — заявил Маас, добавив, что необходимо также расследовать и уличные протесты в ходе G20, и назвав эти вопросы "политической компетенцией" не только руководства города.
Партия Меркель говорит о безопасности
Глава МВД, христианский демократ и однопартиец канцлера ФРГ Ангелы Меркель Томас де Мезьер заявил в среду, что решение об аннулировании аккредитаций принималось ведомством уголовной полиции "исключительно на основании данных немецких спецслужб".
"Единственной причиной для этого решение было обеспечение безопасности саммита и его участников", — заявил де Мезьер в интервью издательской группе Funke. Он добавил, что решение было принято "с уважением в отношении важности свободы СМИ".
Оппозиция требует разобраться
В связи со скандалом, представители оппозиционной фракции "Зеленые" в бундестаге потребовали проверки документов, на основании которых правоохранителями были сделаны выводы об аннулировании аккредитации прессы.
"При таком мощном вмешательстве в свободу СМИ и основные права пострадавших мы должны точно знать: на чем основаны соображения в области безопасности немецких ведомств в деталях", — заявил агентству dpa депутат Константин фон Ноц, добавив, что необходимо выяснить, каким образом и кто собирает информацию на немецких журналистов.
Сообщество протестует
Организация "Репортеры без границ" выразила протест против лишения 32 сотрудников СМИ аккредитации на саммит G20 в Гамбурге, правительство ФРГ должно теперь быстро объяснить, на основании какой информации было принято это решение, говорится в заявлении главы правления организации Михаэля Редиске.
"Что заставило службы безопасности одним днем отозвать так давно выданные аккредитации? То, что журналисты с помощью этих… списков были заклеймены как угроза безопасности, это скандал в сфере защиты данных", — заявил Редиске.
По словам Редиске, тот факт, что аккредитации были отозваны "в столь короткий срок и без объяснения причин" не позвонило затронутым журналистам "защищать себя юридическим путем".