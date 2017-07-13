США
13.0713 июля16:34МСК
USD60.18-0.44
EUR68.81-0.64
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

"Черные списки" журналистов на G20 в Гамбурге привели к скандалу

Сюжет:
Саммит G20 в Гамбурге (466)
15:3013.07.2017
011355
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЦеремония совместного фотографирования глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20. Архивное фотоЦеремония совместного фотографирования глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

БЕРЛИН, 13 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Лишение журналистов аккредитации на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге, освещать который из-за ограничений не смогли 32 представителя СМИ, спровоцировало политический скандал в Германии. Власти страны объясняют свое решение вопросами безопасности, а профессиональное сообщество и оппозиция требует объяснить ситуацию, которая может стать одной из тем предвыборной кампании в ФРГ.

Журналисты в международном пресс-центре во время трансляции официальной встречи президента РФ Владимира Путина канцлером Германии Ангелой Меркель
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в фотобанк
Аккредитации 32 журналистов на G20 аннулировали "в интересах безопасности"
В начале недели официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что ранее выданные аккредитации 32 журналистов были аннулированы во время саммита G20 в Гамбурге по соображениям безопасности. Это решение было принято департаментом прессы при правительстве ФРГ совместно с ведомством уголовной полиции и МВД. Аннулирование аккредитаций, которые давали журналистам право войти в пресс-центр саммита G20, а также получать дополнительные аккредитации, прямо затронуло девять журналистов, которым было отказано в проходе на стадии контроля. Еще 23 сотрудника СМИ, внесенные в "черный список", не появились в пресс-центре, добавил Зайберт.

Как заявил в среду на правбрифинге официальный представитель МВД ФРГ Тобиас Плате, отказ коснулся, в основном, немецких журналистов, он не смог ответить на вопрос, представители СМИ из каких государств также оказались в "черном списке". Находящиеся на правительственном брифинге журналисты из Германии, со своей стороны, указали на то, что многие их коллеги, аккредитации которых были отозваны, посещали в последнее время курдские регионы в Турции, и именно это могло стать основанием для решения об отказе в допуске на саммит. Зайберт и Плате опровергли это предположение.

Канцлер Германии Ангела Меркель на Саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пятерых немецких журналистов лишили аккредитации на саммите G20
Как сообщил ранее телеканал ARD, полиция впускала журналистов в пресс-центр, сверяя их имена с неким двухстраничным "черным списком", внутрь проходили только те сотрудники СМИ, которые не были в нем упомянуты. По информации РИА Новости, полиция действительно использовала некие списки, распечатанные на листах А4, на контроле при повторных заходах в пресс-центр. На вопрос, что это за список, корреспондент РИА Новости ответа не получил, сколько имен включены в список, неизвестно.

Социал-демократы хотят расследования

Глава Минюста ФРГ, социал-демократ Хайко Маас заявил в четверг в интервью Mitteldeutsche Zeitung, что факт лишения журналистов аккредитаций в Гамбурге требует "тщательного расследования", так как свобода СМИ "является очень большой ценностью".

"Обвинения должны быть основательно расследованы", — заявил Маас, добавив, что необходимо также расследовать и уличные протесты в ходе G20, и назвав эти вопросы "политической компетенцией" не только руководства города.

Журналисты в международном пресс-центре перед открытием саммита G20
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в фотобанк
Кофе, пиво и "халява": как работают журналисты на G20 в Гамбурге
Во время проведения в Гамбурге саммита G20 группы протестующих в течение трех суток участвовали в столкновениях с полицией, поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских и грабили магазины. 476 правоохранителей получили ранения. В то же время тысячи людей участвовали в Гамбурге в мирных протестах.

Партия Меркель говорит о безопасности

Глава МВД, христианский демократ и однопартиец канцлера ФРГ Ангелы Меркель Томас де Мезьер заявил в среду, что решение об аннулировании аккредитаций принималось ведомством уголовной полиции "исключительно на основании данных немецких спецслужб".

"Единственной причиной для этого решение было обеспечение безопасности саммита и его участников", — заявил де Мезьер в интервью издательской группе Funke. Он добавил, что решение было принято "с уважением в отношении важности свободы СМИ".

Президент России Владимир Путин на саммите G20
© REUTERS / Aly Song
Путин выбрал необычный формат общения с журналистами по итогам G20
Социал-демократы и альянс Меркель ХДС/ХСС традиционно являются основными конкурентами на выборах в Германии. Следующие выборы в бундестаг состоятся 24 сентября, предвыборная кампания в Германии началась. По результатам выборов будет создано следующее правительство и назначен канцлер.

Оппозиция требует разобраться

В связи со скандалом, представители оппозиционной фракции "Зеленые" в бундестаге потребовали проверки документов, на основании которых правоохранителями были сделаны выводы об аннулировании аккредитации прессы.

"При таком мощном вмешательстве в свободу СМИ и основные права пострадавших мы должны точно знать: на чем основаны соображения в области безопасности немецких ведомств в деталях", — заявил агентству dpa депутат Константин фон Ноц, добавив, что необходимо выяснить, каким образом и кто собирает информацию на немецких журналистов.

Саммит G20. Архивное фото
© REUTERS / Damir Sagolj
В Германии сожалеют о недопуске журналистов Deutsche Welle к саммиту G20
"Зеленые" также заявили о том, что направили запрос в правительство ФРГ в связи с данной ситуацией.

Сообщество протестует

Организация "Репортеры без границ" выразила протест против лишения 32 сотрудников СМИ аккредитации на саммит G20 в Гамбурге, правительство ФРГ должно теперь быстро объяснить, на основании какой информации было принято это решение, говорится в заявлении главы правления организации Михаэля Редиске.

"Что заставило службы безопасности одним днем отозвать так давно выданные аккредитации? То, что журналисты с помощью этих… списков были заклеймены как угроза безопасности, это скандал в сфере защиты данных", — заявил Редиске.

По словам Редиске, тот факт, что аккредитации были отозваны "в столь короткий срок и без объяснения причин" не позвонило затронутым журналистам "защищать себя юридическим путем".

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена