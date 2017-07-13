БЕРЛИН, 13 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Лишение журналистов аккредитации на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге, освещать который из-за ограничений не смогли 32 представителя СМИ, спровоцировало политический скандал в Германии. Власти страны объясняют свое решение вопросами безопасности, а профессиональное сообщество и оппозиция требует объяснить ситуацию, которая может стать одной из тем предвыборной кампании в ФРГ.

В начале недели официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что ранее выданные аккредитации 32 журналистов были аннулированы во время саммита G20 в Гамбурге по соображениям безопасности. Это решение было принято департаментом прессы при правительстве ФРГ совместно с ведомством уголовной полиции и МВД. Аннулирование аккредитаций, которые давали журналистам право войти в пресс-центр саммита G20, а также получать дополнительные аккредитации, прямо затронуло девять журналистов, которым было отказано в проходе на стадии контроля. Еще 23 сотрудника СМИ, внесенные в "черный список", не появились в пресс-центре, добавил Зайберт.

Как заявил в среду на правбрифинге официальный представитель МВД ФРГ Тобиас Плате, отказ коснулся, в основном, немецких журналистов, он не смог ответить на вопрос, представители СМИ из каких государств также оказались в "черном списке". Находящиеся на правительственном брифинге журналисты из Германии, со своей стороны, указали на то, что многие их коллеги, аккредитации которых были отозваны, посещали в последнее время курдские регионы в Турции, и именно это могло стать основанием для решения об отказе в допуске на саммит. Зайберт и Плате опровергли это предположение.

Социал-демократы хотят расследования

Как сообщил ранее телеканал ARD, полиция впускала журналистов в пресс-центр, сверяя их имена с неким двухстраничным "черным списком", внутрь проходили только те сотрудники СМИ, которые не были в нем упомянуты. По информации РИА Новости, полиция действительно использовала некие списки, распечатанные на листах А4, на контроле при повторных заходах в пресс-центр. На вопрос, что это за список, корреспондент РИА Новости ответа не получил, сколько имен включены в список, неизвестно.

Глава Минюста ФРГ, социал-демократ Хайко Маас заявил в четверг в интервью Mitteldeutsche Zeitung, что факт лишения журналистов аккредитаций в Гамбурге требует "тщательного расследования", так как свобода СМИ "является очень большой ценностью".

"Обвинения должны быть основательно расследованы", — заявил Маас, добавив, что необходимо также расследовать и уличные протесты в ходе G20, и назвав эти вопросы "политической компетенцией" не только руководства города.

Партия Меркель говорит о безопасности

Во время проведения в Гамбурге саммита G20 группы протестующих в течение трех суток участвовали в столкновениях с полицией, поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских и грабили магазины. 476 правоохранителей получили ранения. В то же время тысячи людей участвовали в Гамбурге в мирных протестах.

Глава МВД, христианский демократ и однопартиец канцлера ФРГ Ангелы Меркель Томас де Мезьер заявил в среду, что решение об аннулировании аккредитаций принималось ведомством уголовной полиции "исключительно на основании данных немецких спецслужб".

"Единственной причиной для этого решение было обеспечение безопасности саммита и его участников", — заявил де Мезьер в интервью издательской группе Funke. Он добавил, что решение было принято "с уважением в отношении важности свободы СМИ".

Оппозиция требует разобраться

Социал-демократы и альянс Меркель ХДС/ХСС традиционно являются основными конкурентами на выборах в Германии. Следующие выборы в бундестаг состоятся 24 сентября, предвыборная кампания в Германии началась. По результатам выборов будет создано следующее правительство и назначен канцлер.

В связи со скандалом, представители оппозиционной фракции "Зеленые" в бундестаге потребовали проверки документов, на основании которых правоохранителями были сделаны выводы об аннулировании аккредитации прессы.

"При таком мощном вмешательстве в свободу СМИ и основные права пострадавших мы должны точно знать: на чем основаны соображения в области безопасности немецких ведомств в деталях", — заявил агентству dpa депутат Константин фон Ноц, добавив, что необходимо выяснить, каким образом и кто собирает информацию на немецких журналистов.

Сообщество протестует

"Зеленые" также заявили о том, что направили запрос в правительство ФРГ в связи с данной ситуацией.

Организация "Репортеры без границ" выразила протест против лишения 32 сотрудников СМИ аккредитации на саммит G20 в Гамбурге, правительство ФРГ должно теперь быстро объяснить, на основании какой информации было принято это решение, говорится в заявлении главы правления организации Михаэля Редиске.

"Что заставило службы безопасности одним днем отозвать так давно выданные аккредитации? То, что журналисты с помощью этих… списков были заклеймены как угроза безопасности, это скандал в сфере защиты данных", — заявил Редиске.

По словам Редиске, тот факт, что аккредитации были отозваны "в столь короткий срок и без объяснения причин" не позвонило затронутым журналистам "защищать себя юридическим путем".