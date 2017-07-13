Тело убитого в Абхазии туриста отправили в Москву

СУХУМ, 13 июл – РИА Новости. Автомобиль с телом убитого в Абхазии туриста из России Андрея Кабанова отправлен в сочинский аэропорт, откуда его доставят в московский аэропорт Внуково, заявил в четверг глава МЧС республики Лев Квициния.
По словам главы МЧС, автомобиль доставит тело погибшего в аэропорт Сочи, откуда его отправят в Москву. "В 16.50 (совпадает с мск) борт с телом погибшего прилетит в аэропорт Внуково, там его будут встречать посол Абхазии в России Игорь Ахба. Я сопровождал семью убитого до границы, в Москву с ними поедет представитель Министерства по курортам и туризму. По поручению президента и премьер-министра отправка тела погибшего была взята на контроль МЧС", — цитирует слова Квициния агентство Sputnik Абхазия.
Как уточнило агентство, автомобиль с телом убитого выехал в сочинский аэропорт в 08.00.
Посольство РФ в Сухуме в среду рекомендовало российским туристам, отдыхающим в Абхазии, проявлять повышенную осторожность в связи с ухудшением криминогенной обстановки. Посол России в Абхазии Семен Григорьев заявил, что диппредставительство возмущено нападением на туристов из Москвы. В свою очередь, Ростуризм посоветовал туристам соблюдать рекомендованные посольством РФ в Абхазии меры личной безопасности, избегать безлюдных мест и воздерживаться от конфликтов с местным населением.
Для расследования дела о вооруженном нападении на российских туристов в Абхазии создан оперативный штаб в составе руководителей МВД и службы госбезопасности под председательством генпрокурора республики.