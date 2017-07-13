Переговоры по Карабаху не приносят результатов, заявили в Азербайджане

БАКУ, 13 июл – РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта в Карабахе не приносят результатов, напряжение в зоне боевых действий нарастает, заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в интервью РИА Новости.
По его словам, то, что на линии соприкосновения в Карабахе осложняется обстановка, и это иногда перерастает в локальные боевые действия — "нормальное явление". "Пока две враждующие армии стоят друг против друга, это будет. Но когда удар целенаправленно наносится по гражданскому населению – это уже преступление", — подчеркнул Гасанов.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.
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