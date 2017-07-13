Освобожденный Мосул: жизнь среди развалин и взрывов

МОСУЛ, 13 июл — РИА Новости. Долгие согласования и нескончаемые контрольно-пропускные пункты ждут желающих въехать в освобожденный от террористов иракский Мосул, корреспондент РИА Новости не стал исключением.

При этом расстояние между мирным и цветущим городом Ирбиль в Иракском Курдистане, куда обычно прибывают иностранные журналисты, до разрушенного войной и тлеющего Мосула всего 85 километров.

Ну а для местных жителей, бегущих от войны или возвращающихся в родной Мосул, эта дорога, вероятно, стала самой длинной в жизни.

© Sputnik / Сара Нуреддин Главная дорога к старому городу Мосул © Sputnik / Сара Нуреддин Главная дорога к старому городу Мосул

"Мост победы"

"Проход закрыт, всем стоять!", — кричит военнослужащий, охраняющий мост "Джиср ан-Наср" (Мост победы). Этот мост соединяет две части Мосула — восточную и западную – "левый берег" и "правый берег", как говорят местные жители. Именно здесь застряли сотни жителей города, пытающихся вернуться в свои дома в западной части. В том числе домой рвутся и жители "старого города" — района, где шли самые ожесточенные бои по изгнанию террористов группировки "Исламское государство"*.

"Мост закрыт на ремонт, мы сегодня уже многих журналистов не пустили туда, проезд закрыт", — настаивает военнослужащий. Но, несмотря на решительный тон, он тут же дает надежду: "Подождите, попробуем что-нибудь сделать для вас". И через час-полтора нас действительно пропускают.

© Sputnik / Сара Нуреддин Западный Мосул, в нескольких километрах от старого города © Sputnik / Сара Нуреддин Западный Мосул, в нескольких километрах от старого города

"Лучше жить на войне, чем попрошайничать"

Ожидавшие открытия моста жители Мосула провели у КПП целый день. Среди них — 13-летняя Лейла — жительница района Аль-Майдан, который иракские военные освободили от террористов всего несколько дней назад. Да и о полном освобождении говорить еще рано — десятки боевиков разрозненными группами передвигаются по району, оказывая сопротивление. "Я первый раз увижу наш дом после того, как мы бежали оттуда в середине месяца Рамадан (10 июня). Правда, мама увидела дом раньше меня, ну или то, что от него осталось. А остались только развалины", — рассказала Лейла.

Ее мать, которая не пожелала называть своего имени, говорит, что они проживали в районе Аль-Майдан в трехэтажном доме, который был подорван с помощью заминированных автомобилей. Как жить дальше в развалинах родного дома мать Лейлы не представляет, но уверена, что это гораздо лучше, чем пополнить армию иракских беженцев. "Я была там несколько дней назад, видела полностью разрушенный дом, а рядом с ним каркасы сгоревших машин… Но лучше жить на войне, чем попрошайничать, выпрашивать еду для себя и детей", — считает жительница Мосула.

Она рассказала, что бежала из дома вместе с семьей, когда район еще контролировали боевики ИГ*. "Они дали нам 10 минут, чтобы убежать, потом подорвали заминированные машины… Мужчины, женщины, дети, все выбежали из дома в том, в чем были… Побежали в направлении военных. Потом услышали мощные взрывы. Наши дома, наше имущество… все подорвали", — рассказала собеседница агентства.

Аренда за $500

Спасти свою жизнь и жизнь своих детей — еще полдела. Тем, кто лишился своих домов надо еще как-то устроиться, хотя бы временно. А помощи нет.

"Умоляю вас, журналисты, скажите тем, кто живет на "левом берегу", пусть пожалеют своих соседей с "правого берега"… Как можно требовать за аренду "три банкноты" (триста долларов) или пять банкнот (пятьсот долларов). Мы же все в своих домах оставили, а они были подорваны", — говорит жительница района Аш-Шифа, представившаяся как хаджа Рахма.

Она сейчас ютится с дочерями и соседками в комнате, выделенной имамом местной мечети в районе Аш-Шифа. "У нас нет денег на аренду. Уж лучше мы будем в тесноте, зато не погрязнем в долгах и унижениях", — сказала женщина.

© Sputnik / Сара Нуреддин Дорога в старый город Мосул © Sputnik / Сара Нуреддин Дорога в старый город Мосул

"Берег правый"

Когда нам все-таки разрешаю пройти мост и попасть на "правый берег" Мосула, то перед нами предстает практически полностью разрушенный район. Грунтовая дорога ведет к первому пропускному пункту. Это КПП народного ополчения. Сразу за ним — огромное разрушенное здание, которое стало похоже на древнюю осажденную крепость. Наверху установлен иракский флаг, который, видимо, совсем недавно сменил черное полотно "халифата".

По обеим сторонам дороги не можем отыскать ни одной постройки, которая избежала бы обстрелов или бомбардировок. Судя по всему, иракской армии пришлось серьезно потрудиться, чтобы выбить из города боевиков.

По-прежнему слышны выстрелы и взрывы, из разных частей города поднимаются клубы дыма. Полиция предупреждает, что лучше вернуться назад, ведь операция по зачистке еще не закончена.

На стенах домов надписи, которые оставили ополченцы, поддерживающие вооруженные силы страны. Это просто имена бойцов или "Здесь были мы".

© Sputnik / Сара Нуреддин Склад напротив центра управления операцией по освобождению Мосула © Sputnik / Сара Нуреддин Склад напротив центра управления операцией по освобождению Мосула

Запах смерти



Женщина лет 40 обошла огромную лужу из нечистот у въезда в район Аль-Абар. "Нет ничего для жизни, ни электричества, ни питьевой воды, дома разрушены, и там, среди развалин до сих пор лежат трупы "игиловцев", — говорит женщина.

Пожилой мужчина считает, что неубранные тела стали представлять опасность для оставшихся в живых. "Мы не знаем, как извлечь тела и захоронить их, не заразившись при этом какой-нибудь болезнью", — сказал собеседник агентства.

Халед Ганем стоит у дома своего соседа, где до сих пор лежит тело боевика, убитого во время штурма здания федеральной полицией Ирака. Он рассказывает, что террористы забаррикадировались в этом доме, где в это время находился его хозяин с семьей. "Бой продолжался несколько часов, а затем полиция взяла его штурмом", — сказал Халед. "Трупный запах появился уже через несколько дней, жители решили сами убирать тела и хоронить их, но не успевает хоронить всех", — добавил он.

*Террористическая организация, запрещена в РФ