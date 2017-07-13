Макрон поддержал бургомистра Гамбурга после беспорядков в дни саммита G20

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в защиту бургомистра Гамбурга Олафа Шольца, на которого обрушилась критика после ряда беспорядков, произошедших во время проведения саммита "Большой двадцатки".
Французский лидер также похвалил работу канцлера Германии Ангелы Меркель, которая, по его словам, предприняла все усилия для успешного исхода саммита.
"Она сделала все что могла. Я ценю ее стремление к единству и убедительность", — добавил он.
В целом, как отметил Макрон, прошедший саммит оказался непростым из-за множества противоречий между странами. "Этого нельзя отрицать. Мы живем в тяжелые времена", — объяснил политик.
Сам Шольц извинился перед горожанами за этот "хаос", но добавил, что не планирует уходить в отставку из-за беспорядков.
Ранее вице-канцлер Германии социал-демократ Зигмар Габриэль заявил, что бургомистр Гамбурга социал-демократ Олаф Шольц "не несет ответственности за инсценировку саммита", и те, кто теперь требует отставки Шольца, "должны требовать также отставки Ангелы Меркель".