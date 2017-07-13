Макрон поддержал бургомистра Гамбурга после беспорядков в дни саммита G20

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в защиту бургомистра Гамбурга Олафа Шольца, на которого обрушилась критика после ряда беспорядков, произошедших во время проведения саммита "Большой двадцатки".

"Я знаю его уже несколько лет. Он великий бургомистр. Он очень мужественно отлаживал работу саммита G20. Критиковать его неправильно, потому что так мы признаем правоту дебоширов", — заявил Макрон в интервью французской газете Ouest-France и изданиям немецкой группы Funke

Французский лидер также похвалил работу канцлера Германии Ангелы Меркель, которая, по его словам, предприняла все усилия для успешного исхода саммита.

"Она сделала все что могла. Я ценю ее стремление к единству и убедительность", — добавил он.

В целом, как отметил Макрон, прошедший саммит оказался непростым из-за множества противоречий между странами. "Этого нельзя отрицать. Мы живем в тяжелые времена", — объяснил политик.

Во время проведения в Гамбурге 7-8 июля саммита G20 группы протестующих в течение трех суток поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских и грабили магазины; 476 правоохранителей получили ранения. В то же время тысячи людей участвовали в Гамбурге в мирных протестах.

Сам Шольц извинился перед горожанами за этот "хаос", но добавил, что не планирует уходить в отставку из-за беспорядков.

Ранее вице-канцлер Германии социал-демократ Зигмар Габриэль заявил, что бургомистр Гамбурга социал-демократ Олаф Шольц "не несет ответственности за инсценировку саммита", и те, кто теперь требует отставки Шольца, "должны требовать также отставки Ангелы Меркель".