ВСУ подвозят боеприпасы в район отвода сил в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. Украинские силовики подвозят боеприпасы в район населенного пункта Золотое — участка, откуда были отведены силы в Донбассе, заявил в четверг официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

На заседании контактной группы в Минске в сентябре 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского и Золотого, отвод подразделений у Станицы Луганской был неоднократно сорван.

"Нами выявлено прибытие в населенный пункт Золотое девяти грузовых автомобилей с боеприпасами в сопровождении четырех БТР", — заявил Марочко журналистам.

По его словам, колонна бронетехники из трех танков, двух самоходных артустановок и пяти БМП обнаружена в подконтрольном украинским силовикам населенном пункте Видродження.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции существенных изменений не претерпела и остается напряженной", — добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.