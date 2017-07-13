Европа и США все еще нуждаются друг в друге, заявил Макрон

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Европа и США все еще нуждаются друг в друге, несмотря на наличие большого количество разногласий в сферах торговли и климата, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французской газете Ouest France и изданиям немецкой группы Funke.

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Европа все еще рассчитывать на США, Макрон сказал, что европейцы "нуждаются в Соединенных Штатах Америки". "США выразили несогласие по климату. Я сожалею об этом, я буду с этим бороться… У нас есть разногласия по торговле. Протекционистские настроения возрождаются в США. Я же хочу, чтобы мы защищали свободную и справедливую торговлю… У нас есть разногласия, но мы можем найти общие сферы", — пояснил французский президент.

Он добавил, что ЕС и США одинаково смотрят на борьбу с терроризмом и защиту национальных интересов. "По факту, у нас есть точка соприкосновения, которая является главной: борьба с терроризмом и защита наших жизненно важных интересов. Касается ли это Ближнего или Среднего Востока, Африки, у нас образцовое сотрудничество с США. Это наши первые партнеры в области разведки, военного сотрудничества, совместной борьбы с терроризмом. Это также наш исторический партнер", — сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что пригласил американского президента Дональда Трампа на торжества 14 июля именно потому, что США являются основным партнером Франции в области безопасности. "Я пригласил Дональда Трампа на (торжественные мероприятия — ред.) 14 июля, чтобы отметить присоединение к нам американских войск 100 лет назад, чтобы почтить их память и чествовать важнейшие связи в области безопасности", — заключил глава Французской Республики.