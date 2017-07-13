Туск не ответил на вопрос о судьбе заявления по итогам саммита Украина-ЕС

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Председатель Евросовета Дональд Туск ушел от прямого ответа на вопрос о заявлении Украины и ЕС по итогам совместного саммита в Киеве, отметив, что главным документом во взаимоотношениях между сторонами является соглашение об ассоциации.

Ранее украинское интернет-издание "Европейская правда" сообщило, что 19-й саммит Украина-ЕС завершится без одобрения итогового заявления или совместной декларации. По информации издания, Киев настаивал, чтобы в совместном заявлении была ссылка на фразу из соглашения об ассоциации Украины и ЕС о том, что "Евросоюз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор, в том числе ее обязательства строить развитую и постоянную демократию и рыночную экономику". Однако представители ЕС якобы выступили категорически против этого. Также в публикации говорится, что "по правилам европейской дипломатии, отсутствие совместного заявления является демонстрацией глубокого кризиса в отношениях".

"Я могу только повторить то, что говорил раньше: самый важный документ – соглашение об ассоциации, и это не лозунги. После того как были приняты все решения, после того как было составлено соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли, такова наша новая реальность. Я просто цитирую то, что было сказано (в соглашении – ред.): "ЕС признает европейские устремления Украины, приветствует ее европейский выбор", — сказал Туск на пресс-конференции в четверг после заседания саммита.

Это заявление он сделал, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация СМИ о том, что по итогам саммита не планируется делать итоговое заявление из-за несогласованности позиций сторон относительно интеграционных перспектив Украины.

Туск отметил, что его позицию разделяет председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. "Это наша личная точка зрения — Туска и Юнкера — и это не совпадение, что оба президента европейских институтов мыслят одинаково во всех деталях, когда речь заходит об Украине и наших отношениях", — сказал он.

Президент Украины Петр Порошенко добавил, что также считает соглашение об ассоциации главным документом в отношениях между Украиной и ЕС. По его словам, "Украина не пойдет ни на какие компромиссы относительно своих европейских планов, которые зафиксированы в соглашении".

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. Политическая часть соглашений начала частично действовать на предварительной основе уже в 2014 году, а с 1 января 2016 года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли ЕС и Украины. В мае парламент Нидерландов по итогам голосования в Сенате последним из парламентов стран-членов ЕС ратифицировал ассоциацию ЕС-Украина.