В ДНР сообщили о готовящейся силовиками провокации

ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Украинские силовики готовят провокацию с обстрелом населенных пунктов в Донбассе для последующего обвинения в них ополченцев, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"По имеющейся информации наших источников, в зону так называемой АТО (военной операции в Донбассе — ред.) прибыла группа журналистов украинских информационных агентств. Штабом АТО поставлена задача командирам подготовить и осуществить провокации с обстрелом населенных пунктов. А в последующем украинские журналисты будут демонстрировать результаты этих обстрелов с обвинением в этом ДНР", — утверждает Басурин.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

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