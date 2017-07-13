В ДНР сообщили о готовящейся силовиками провокации

ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Украинские силовики готовят провокацию с обстрелом населенных пунктов в Донбассе для последующего обвинения в них ополченцев, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.