Генконсульство оказывает содействие изнасилованной в Киргизии россиянке

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Генеральное консульство России в киргизском городе Ош оказывает необходимое содействие россиянке, которая заявила, что была изнасилована на трассе Бишкек-Ош, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД России.

По утверждению российской гражданки, в ночь с 3 на 4 июля на трассе Бишкек-Ош над ней были совершены действия сексуального характера. Возбуждено уголовное дело, задержан гражданин Киргизии. По утверждению потерпевшей, она обратилась в российские дипломатические представительства в Киргизии, но помощи ей якобы оказано не было.

"При активном участии Генерального консульства Российской Федерации в Оше российской гражданке, которая уже находится на территории России, было оказано необходимое содействие. Центром правовой защиты соотечественников в городе Ош ей был предоставлен адвокат", — заявили в российском министерстве иностранных дел.

По информации МИД РФ, правоохранительными органами Киргизии возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного гражданина Киргизии ведутся следственные действия.